Шевченко назвав причини своєї участі в міжнародному турнірі з паделу

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко взяв участь у турнірі World Legends Padel Tour серед колишніх футболістів. Українець зіграв у парі з іспанцем Фернандо Льоренте та дійшов до півфіналу.

Про участь у змаганнях Шевченко розповів у коментарі для Il Messaggero, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Учасники турніру World Legends Padel Tour. Фото: World Legends Padel Tour

Шевченко майже виграв турнір з паделу

Пара Шевченка та Льоренте зупинилася за крок до фіналу. У півфінальному матчі вони поступилися команді італійця Марко Матерацці та аргентинця Дієго Перотті з рахунком 4:9.

За словами президента УАФ, участь у подібних турнірах має не лише спортивне значення. Він використовує такі події для розвитку контактів і пошуку підтримки для соціальних ініціатив, пов’язаних із футболом.

"Це також спосіб налагоджувати зв’язки, встановлювати контакти, знаходити ресурси для Фонду та його соціальних проєктів", — сказав Шевченко.

Турнір з паделу World Legends Padel Tour об’єднує колишніх професійних футболістів, які після завершення кар’єри продовжують виступати у показових турнірах. Формат змагань передбачає парні матчі, а учасниками стають гравці з досвідом виступів у топ-лігах Європи.

Андрій Шевченко після завершення кар’єри футболіста працює у футбольному менеджменті та очолює Українську асоціацію футболу. Він також займається благодійною діяльністю та розвитком соціальних проєктів через фонд UNITED24.

Шевченко та інші учасники турніру зазвичай зустрічаються на благодійних футбольних турнірах. Такі події можуть проходити кілька разів на рік.

Падел — це вид спорту з ракеткою, який поєднує елементи тенісу та сквошу й стрімко набирає популярності у світі. Гра проходить на невеликому корті, оточеному скляними стінами, які активно використовуються під час розіграшів. У паделі зазвичай змагаються у форматі парних матчів, а подача виконується знизу, що робить гру динамічною та доступною для новачків.

Цей вид спорту виник у 1969 році в Мексиці, коли місцевий підприємець Енріке Коркуера облаштував перший корт у власному будинку. Згодом падел швидко поширився в Іспанії та Аргентині, де став одним із найпопулярніших видів спорту.

Зазначимо, що в Україні одним із тих, хто розвиває цей вид спорту, є Шевченко, який раніше віддавав більше переваги гольфу.

