Шевченко поділився враженнями від гри сучасного Мілана

Олександр Усик (ліворуч) та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав тренувальну базу італійського "Мілана". Колишній форвард команди знову побував у клубі через декілька років після попереднього візиту. Український функціонер поспілкувався з тренерським штабом та гравцями.

Шевченко заявив, що атмосфера в італійській команді справляє позитивне враження, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Milannews.

Під час візиту до Італії Андрій Шевченко зустрівся з головним тренером "Мілана" Массіміліано Аллегрі. Він також відвідав молодіжну академію клубу і поспілкувався з представниками тренерського штабу. Колишній нападник зазначив, що уважно стежить за виступами команди та радий бачити її успішні результати.

Андрій Шевченко (ліворуч) із колишнім партнером по "Мілану" Паоло Мальдіні (праворуч). Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко продовжує стежити за колишнім клубом

Глава УАФ виступав за "Мілан" у різні періоди кар'єри і став однією з легенд італійського клубу. У складі команди він вигравав чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів, а також отримав "Золотий м'яч". З цієї причини Андрій Шевченко продовжує уважно спостерігати за грою команди та її боротьбою за високі позиції.

"Це чудові відчуття. Я не був тут чотири або п'ять років. Було здорово побачити команду та тренера Аллегрі. Я бачу як "Мілан" перемагає, і це мені піднімає настрій", — розповів Шевченко.

Після 28 матчів у Серії А "россонері" посідають друге місце в турнірній таблиці. Вони відстають від "Інтера" на 8 балів, але мають гру в запасі.

