Шевченко назвав команду, гра якої його радує

Шевченко назвав команду, гра якої його радує

Дата публікації: 15 березня 2026 16:41
Шевченко поділився враженнями від гри сучасного Мілана
Олександр Усик (ліворуч) та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав тренувальну базу італійського "Мілана". Колишній форвард команди знову побував у клубі через декілька років після попереднього візиту. Український функціонер поспілкувався з тренерським штабом та гравцями.

Шевченко заявив, що атмосфера в італійській команді справляє позитивне враження, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Milannews.

Реклама
Під час візиту до Італії Андрій Шевченко зустрівся з головним тренером "Мілана" Массіміліано Аллегрі. Він також відвідав молодіжну академію клубу і поспілкувався з представниками тренерського штабу. Колишній нападник зазначив, що уважно стежить за виступами команди та радий бачити її успішні результати.

Андрей Шевченко
Андрій Шевченко (ліворуч) із колишнім партнером по "Мілану" Паоло Мальдіні (праворуч). Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко продовжує стежити за колишнім клубом

Глава УАФ виступав за "Мілан" у різні періоди кар'єри і став однією з легенд італійського клубу. У складі команди він вигравав чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів, а також отримав "Золотий м'яч". З цієї причини Андрій Шевченко продовжує уважно спостерігати за грою команди та її боротьбою за високі позиції.

"Це чудові відчуття. Я не був тут чотири або п'ять років. Було здорово побачити команду та тренера Аллегрі. Я бачу як "Мілан" перемагає, і це мені піднімає настрій", — розповів Шевченко.

Після 28 матчів у Серії А "россонері" посідають друге місце в турнірній таблиці. Вони відстають від "Інтера" на 8 балів, але мають гру в запасі.

спорт УАФ футбол Мілан Андрій Шевченко Массіміліано Аллегрі
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

