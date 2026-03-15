Шевченко назвал команду, игра которой его радует

Дата публикации 15 марта 2026 16:41
Шевченко поделился впечатлениями от игры современного Милана
Александр Усик (слева) и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил тренировочную базу итальянского "Милана". Бывший форвард команды вновь побывал в клубе спустя несколько лет после предыдущего визита. Украинский функционер пообщался с тренерским штабом и игроками.

Шевченко заявил, что атмосфера в итальянской команде производит позитивное впечатление, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Milannews

Во время визита в Италию Андрей Шевченко встретился с главным тренером "Милана" Массимилиано Аллегри. Он также посетил молодежную академию клуба и пообщался с представителями тренерского штаба. Бывший нападающий отметил, что внимательно следит за выступлениями команды и рад видеть ее успешные результаты. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко (слева) с бывшим партнером по "Милану" Паоло Мальдини (справа). Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко продолжает следить за бывшим клубом

Глава УАФ выступал за "Милан" в разные периоды карьеры и стал одной из легенд итальянского клуба. В составе команды он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов, а также получил "Золотой мяч". По этой причине Андрей Шевченко продолжает внимательно наблюдать за игрой команды и ее борьбой за высокие позиции.

"Это замечательные ощущения. Я не был здесь четыре или пять лет. Было здорово увидеть команду и тренера Аллегри. Я вижу как "Милан" побеждает, и это мне поднимает настроение", — рассказал Шевченко. 

После 28 матчей в Серии А "россонери" занимают второе место в турнирной таблице. Они остают от "Интера" на 8 баллов, но имеют игру в запасе. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
