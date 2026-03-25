Поворознюк обратился к Суркисам с неожиданным предложением

Александр Поворознюк на трибуне.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию вокруг матча "Полесья" с "Динамо" (1:2). Поводом стало обращение житомирского клуба в УАФ с требованием оценить работу арбитров. В заявлении "Полесья" также фигурирует просьба о жестком наказании судьи.

Речь идет о поединке 19-го тура УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт главы "Ингульца".

Александр Поворознюк публично поддержал позицию житомирского клуба. Он заявил, что считает произошедшее на поле несправедливым. По его мнению, ошибки арбитража повлияли на результат встречи. Также он отметил отсутствие реакции со стороны "Динамо".

Требования к УАФ и резонанс вокруг матча

В "Полесье" ранее обратились к руководству УАФ и Комитету арбитров. Клуб настаивает на санкциях в отношении судьи Дениса Шурмана. В частности, рассматривается вариант пожизненного отстранения от судейства. Матч рассматривается как ключевой в борьбе за еврокубковые позиции.

"Хотел обратиться к футбольному сообществу и попросить поддержать футбольный клуб "Полесье". То, что происходило в матче с киевским "Динамо", — это несправедливо. Прошу сделать выводы и рассмотреть вопрос о пожизненном отстранении арбитра", — заявил Поворознюк.

