Поворознюк обратился к Суркисам с неожиданным предложением

Поворознюк обратился к Суркисам с неожиданным предложением

Дата публикации 25 марта 2026 15:01
Александр Поворознюк на трибуне. Фото: УНИАН

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию вокруг матча "Полесья" с "Динамо" (1:2). Поводом стало обращение житомирского клуба в УАФ с требованием оценить работу арбитров. В заявлении "Полесья" также фигурирует просьба о жестком наказании судьи.

Речь идет о поединке 19-го тура УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт главы "Ингульца".

Александр Поворознюк публично поддержал позицию житомирского клуба. Он заявил, что считает произошедшее на поле несправедливым. По его мнению, ошибки арбитража повлияли на результат встречи. Также он отметил отсутствие реакции со стороны "Динамо".

Почетный член УЕФА Григорий Суркис
Бывший президент ФФУ Григорий Суркис. Фото: УНИАН

Требования к УАФ и резонанс вокруг матча

В "Полесье" ранее обратились к руководству УАФ и Комитету арбитров. Клуб настаивает на санкциях в отношении судьи Дениса Шурмана. В частности, рассматривается вариант пожизненного отстранения от судейства. Матч рассматривается как ключевой в борьбе за еврокубковые позиции.

"Хотел обратиться к футбольному сообществу и попросить поддержать футбольный клуб "Полесье". То, что происходило в матче с киевским "Динамо", — это несправедливо. Прошу сделать выводы и рассмотреть вопрос о пожизненном отстранении арбитра", — заявил Поворознюк. 

футбол Динамо Игорь Суркис Александр Поворознюк Ингулец Григорий Суркис
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
