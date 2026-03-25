Поворознюк звернувся до Суркісів із несподіваною пропозицією

Поворознюк звернувся до Суркісів із несподіваною пропозицією

Дата публікації: 25 березня 2026 15:01
Поворознюк звернувся до Суркісів із несподіваною пропозицією
Олександр Поворознюк на трибуні. Фото: УНІАН

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував ситуацію навколо матчу "Полісся" з "Динамо" (1:2). Приводом стало звернення житомирського клубу до УАФ з вимогою оцінити роботу арбітрів. У заяві "Полісся" також фігурує прохання про жорстке покарання судді.

Йдеться про поєдинок 19-го туру УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт голови "Інгульця".

Олександр Поворознюк публічно підтримав позицію житомирського клубу. Він заявив, що вважає те, що сталося на полі, несправедливим. На його думку, помилки арбітражу вплинули на результат зустрічі. Також він відзначив відсутність реакції з боку "Динамо".

Почетный член УЕФА Григорий Суркис
Колишній президент ФФУ Григорій Суркіс. Фото: УНІАН

Вимоги до УАФ і резонанс навколо матчу

У "Поліссі" раніше звернулися до керівництва УАФ та Комітету арбітрів. Клуб наполягає на санкціях щодо судді Дениса Шурмана. Зокрема, розглядається варіант довічного відсторонення від суддівства. Матч розглядається як ключовий у боротьбі за єврокубкові позиції.

"Хотів звернутися до футбольної спільноти та попросити підтримати футбольний клуб "Полісся". Те, що відбувалося в матчі з київським "Динамо", — це несправедливо. Прошу зробити висновки і розглянути питання про довічне відсторонення арбітра", — заявив Поворознюк.

футбол Динамо Ігор Суркіс Олександр Поворознюк Інгулець Григорій Суркіс
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
