Шевченко обговорить суддівство на терміновій зустрічі з клубами УПЛ
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступив з офіційним зверненням до клубів УПЛ. Приводом стали листи та публічні заяви, що надійшли від представників команд. В УАФ вирішили дати єдину відповідь на всі звернення.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на опубліковану заяву УАФ.
В асоціації підкреслили, що ключовими принципами роботи залишаються відкритість та прозорість. Також в УАФ заявили про готовність до діалогу з клубами. При цьому будь-які пропозиції мають відповідати регламентам УАФ, УЄФА та ФІФА. В організації розраховують на конструктивну взаємодію з усіма учасниками процесу.
Клуби запросили на офіційну зустріч
Голова УАФ Андрій Шевченко запросив керівництво УПЛ і клубів на спільну зустріч. Вона запланована на 14 квітня і відбудеться в Будинку футболу в Києві. Очікується участь президентів та власників команд. Основною метою стане обговорення проблем і можливих реформ у професійному футболі.
В УАФ висловили сподівання, що цього разу вдасться зібрати перших осіб клубів. В організації розраховують на предметну розмову та вироблення конкретних рішень. Також підкреслюється важливість спільної роботи для розвитку українського футболу.
Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, що портал Megogo ексклюзивно покаже протистояння збірних України та Швеції у відборі на ЧС-2026.
Також Новини.LIVE опублікували кадри нової гарячої фотосесії легкоатлетки Марини Бех-Романчук, яка нещодавно стала мамою.
