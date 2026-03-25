Шевченко обговорить суддівство на терміновій зустрічі з клубами УПЛ

Шевченко обговорить суддівство на терміновій зустрічі з клубами УПЛ

Дата публікації: 25 березня 2026 17:01
Андрій Шевченко у формі збірної України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступив з офіційним зверненням до клубів УПЛ. Приводом стали листи та публічні заяви, що надійшли від представників команд. В УАФ вирішили дати єдину відповідь на всі звернення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на опубліковану заяву УАФ.

В асоціації підкреслили, що ключовими принципами роботи залишаються відкритість та прозорість. Також в УАФ заявили про готовність до діалогу з клубами. При цьому будь-які пропозиції мають відповідати регламентам УАФ, УЄФА та ФІФА. В організації розраховують на конструктивну взаємодію з усіма учасниками процесу.

Обладатели "Золотого мяча" Андрей Шевченко и Игорь Беланов
Андрій Шевченко та Ігор Бєланов. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Клуби запросили на офіційну зустріч

Голова УАФ Андрій Шевченко запросив керівництво УПЛ і клубів на спільну зустріч. Вона запланована на 14 квітня і відбудеться в Будинку футболу в Києві. Очікується участь президентів та власників команд. Основною метою стане обговорення проблем і можливих реформ у професійному футболі.

В УАФ висловили сподівання, що цього разу вдасться зібрати перших осіб клубів. В організації розраховують на предметну розмову та вироблення конкретних рішень. Також підкреслюється важливість спільної роботи для розвитку українського футболу.

скандал спорт футбол Андрій Шевченко УПЛ Полісся
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
