Шевченко обговорить суддівство на терміновій зустрічі з клубами УПЛ

Андрій Шевченко у формі збірної України.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступив з офіційним зверненням до клубів УПЛ. Приводом стали листи та публічні заяви, що надійшли від представників команд. В УАФ вирішили дати єдину відповідь на всі звернення.

В асоціації підкреслили, що ключовими принципами роботи залишаються відкритість та прозорість. Також в УАФ заявили про готовність до діалогу з клубами. При цьому будь-які пропозиції мають відповідати регламентам УАФ, УЄФА та ФІФА. В організації розраховують на конструктивну взаємодію з усіма учасниками процесу.

Андрій Шевченко та Ігор Бєланов.

Клуби запросили на офіційну зустріч

Голова УАФ Андрій Шевченко запросив керівництво УПЛ і клубів на спільну зустріч. Вона запланована на 14 квітня і відбудеться в Будинку футболу в Києві. Очікується участь президентів та власників команд. Основною метою стане обговорення проблем і можливих реформ у професійному футболі.

В УАФ висловили сподівання, що цього разу вдасться зібрати перших осіб клубів. В організації розраховують на предметну розмову та вироблення конкретних рішень. Також підкреслюється важливість спільної роботи для розвитку українського футболу.

Читайте також:

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, що портал Megogo ексклюзивно покаже протистояння збірних України та Швеції у відборі на ЧС-2026.

Також Новини.LIVE опублікували кадри нової гарячої фотосесії легкоатлетки Марини Бех-Романчук, яка нещодавно стала мамою.