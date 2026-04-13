Циганик розкритикував Шевченка через суддівство в Прем'єр-лізі

Андрій Шевченко під час жеребкування ЧС-2026. Фото: Emilee Chinn Getty Images

Коментатор та блогер Ігор Циганик висловився про ситуацію із суддівством у чемпіонаті України. Він розкритикував президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Експрт заявив, що глава УАФ не контролює те, що відбувається в арбітражній системі.

Заява прозвучала на тлі останніх скандалів, пов'язаних із роботою суддів в УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Циганика.

Журналіст зазначив, що в українському футболі склалася ситуація, за якої рішення арбітрів залишаються без належного контролю. Ігор Циганик вважає, що керівник асоціації недостатньо залучений у процеси.

Ігор Циганик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Циганик вказав на відсутність контролю над суддями

На думку експерта, відсутність уваги з боку Андрія Шевченка впливає на загальне сприйняття суддівства в чемпіонаті. Водночас раніше повідомлялося, що президент УАФ планує провести зустріч із клубами УПЛ для обговорення проблеми.

"Ситуація із суддівством така, що Шевченку взагалі байдуже. Він ні арбітрів не знає, ні 90% матчів навіть не дивиться. У нього є інші інтереси, а деякі люди прикриваються його ім'ям і роблять свої справи. І арбітри в нас вирішують, що правильно, а що ні", — заявив Циганик.

Читайте також:

При цьому експерт також додав, що в поточній системі арбітри фактично самостійно визначають ключові рішення. Він вважає, що президент УАФ не володіє повною інформацією про те, що відбувається. Це, за його оцінкою, створює додаткові питання до управління суддівством.

Ваша пробна версія Premium закінчилася