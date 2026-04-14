Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Супряга назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Супряга назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 13:18
Супряга не хочет оставаться в Эпицентре из-за Динамо
Владислав Супряга в составе ФК "Эпицентр". Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Украинский нападающий Владислав Супряга намерен вернуться в киевское "Динамо" после завершения аренды. В сезоне 2025/26 футболист выступает за "Эпицентр". Его контракт по-прежнему принадлежит столичному клубу.

Игрок рассчитывает побороться за место в основном составе после возвращения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбол 360".

В нынешнем сезоне 26-летний Владислав Супряга провел 18 матчей за "Эпицентр". На его счету три забитых мяча и одна результативная передача. Форвард получает игровую практику в аренде и продолжает работать над формой.

Владислав Супряга в матче "Эпицентра" против "Зари"
Владислав Супряга (справа) борется за мяч с соперником. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Супряга намерен бороться за место в "Динамо"

Возвращение в "Динамо" планируется после завершения текущего сезона. Владиславу Супряге удалось буквально реанимировать карьеру после неудач, которые длились несколько лет. Теперь футболист снова уверен в собственных силах. 

"Я все для этого делаю, чтобы там играть дальше. Аренда закончится летом, а дальше "Динамо". Но сейчас я настроен помочь "Эпицентру". Я очень благодарен, что меня пригласили и дали шанс проявить себя", — заявил Супряга.

Читайте также:

Форвард подчеркнул, что сосредоточен на текущем сезоне и задачах своей команды. Он отметил важность регулярных тренировок и игровой практики. Также Владислав Супряга поблагодарил тренера "Эпицентра" Сергея Нагорняка, который настоял на аренде футболиста. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о решение форварда "Динамо" Матвея Пономаренко, которому киевский клуб предложил новый контракт. 

Также Новини.LIVE писали о желании тренера Сергея Реброва уйти из сборной Украины, чтобы вернуться в клубный футбол. 

футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Супряга ФК Эпицентр
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации