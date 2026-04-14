Супряга не хочет оставаться в Эпицентре из-за Динамо

Украинский нападающий Владислав Супряга намерен вернуться в киевское "Динамо" после завершения аренды. В сезоне 2025/26 футболист выступает за "Эпицентр". Его контракт по-прежнему принадлежит столичному клубу.

Игрок рассчитывает побороться за место в основном составе после возвращения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбол 360".

В нынешнем сезоне 26-летний Владислав Супряга провел 18 матчей за "Эпицентр". На его счету три забитых мяча и одна результативная передача. Форвард получает игровую практику в аренде и продолжает работать над формой.

Супряга намерен бороться за место в "Динамо"

Возвращение в "Динамо" планируется после завершения текущего сезона. Владиславу Супряге удалось буквально реанимировать карьеру после неудач, которые длились несколько лет. Теперь футболист снова уверен в собственных силах.

"Я все для этого делаю, чтобы там играть дальше. Аренда закончится летом, а дальше "Динамо". Но сейчас я настроен помочь "Эпицентру". Я очень благодарен, что меня пригласили и дали шанс проявить себя", — заявил Супряга.

Форвард подчеркнул, что сосредоточен на текущем сезоне и задачах своей команды. Он отметил важность регулярных тренировок и игровой практики. Также Владислав Супряга поблагодарил тренера "Эпицентра" Сергея Нагорняка, который настоял на аренде футболиста.

