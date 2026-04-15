Главная Спорт Рома нашла новый клуб для Довбика, летом возможен трансфер

Дата публикации 15 апреля 2026 14:31
Трансфер Довбика: украинец может перейти в английский клуб
Артем Довбик празднует гол. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик может покинуть клуб по завершении сезона. "Волки" уже формируют список игроков на выход. Решение связано с кадровой политикой и оценкой текущей формы футболистов.

Трансфер украинца рассматривается как один из возможных вариантов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goodison news.

Главный тренер Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Артема Довбика в будущем. В числе игроков, которые могут покинуть клуб, также фигурируют несколько футболистов разных линий. На решение повлияли выступления команды и индивидуальные показатели игроков. Ситуация окончательно прояснится в летнее трансферное окно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерес к Довбику из Англии 

Украинскому футболист может присоединиться к английскому "Эвертону", который давно следит за карьерой 28-летнего нападающего. Клуб из АПЛ может вернуться к переговорам летом. В текущем сезоне Довбик провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с "Ромой" действует до июня 2029 года.

На выступления форварда повлияли травмы, из-за которых он пропустил часть сезона. Ранее Артем Довбик показывал более высокую результативность в "Жироне", где отметился 35 результативными действиями за один сезон. В Риме он не смог закрепиться в роли ключевого игрока атаки. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
