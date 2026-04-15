Сборная Украины при Реброве может сыграть с Чили или Ираком

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины планирует провести два товарищеских матча в июне 2026 года. Игры запланированы на даты международного окна ФИФА. Один из спаррингов уже согласован, второй находится на стадии выбора соперника.

портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-football.

По предварительной информации, матчи назначены на 3 и 7 июня. Во второй из этих дат сборная Украины должна сыграть против Дании. Этот поединок ранее уже обсуждался и рассматривается как основной. Первый матч пока не подтвержден официально.

Сборная Украины перед игрой. Фото: УАФ

Среди кандидатов команды из других континентов

В числе возможных соперников на первую дату рассматриваются сборные Тринидада и Тобаго, Чили, Анголы и Ирака. Все эти команды представляют неевропейские конфедерации. Окончательное решение по сопернику пока не принято. Информация о выборе ожидается ближе к началу международного окна.

Июньское окно ФИФА продлится с 1 по 9 июня. В этот период национальные команды могут провести до двух товарищеских матчей. Сборная Украины планирует использовать максимально доступный календарь. Оба спарринга станут частью подготовки команды к будущим соревнованиям.

