Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины проведет при Реброве как минимум еще один матч

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 13:18
Сборная Украины при Реброве может сыграть с Чили или Ираком
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины планирует провести два товарищеских матча в июне 2026 года. Игры запланированы на даты международного окна ФИФА. Один из спаррингов уже согласован, второй находится на стадии выбора соперника.

"Сине-желтая" команда проведет оба матча в рамках подготовки к следующим официальным турнирам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-football.

По предварительной информации, матчи назначены на 3 и 7 июня. Во второй из этих дат сборная Украины должна сыграть против Дании. Этот поединок ранее уже обсуждался и рассматривается как основной. Первый матч пока не подтвержден официально. 

Сборная Украины перед квалификационным матче ЧМ-2026
Сборная Украины перед игрой. Фото: УАФ

Среди кандидатов команды из других континентов

В числе возможных соперников на первую дату рассматриваются сборные Тринидада и Тобаго, Чили, Анголы и Ирака. Все эти команды представляют неевропейские конфедерации. Окончательное решение по сопернику пока не принято. Информация о выборе ожидается ближе к началу международного окна.

Июньское окно ФИФА продлится с 1 по 9 июня. В этот период национальные команды могут провести до двух товарищеских матчей. Сборная Украины планирует использовать максимально доступный календарь. Оба спарринга станут частью подготовки команды к будущим соревнованиям. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации