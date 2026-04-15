Головна Спорт Збірна України проведе за Реброва щонайменше ще один матч

Дата публікації: 15 квітня 2026 13:18
Збірна України за Реброва може зіграти з Чилі або Іраком
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Національна збірна України планує провести два товариські матчі в червні 2026 року. Ігри заплановані на дати міжнародного вікна ФІФА. Один зі спарингів уже погоджено, другий перебуває на стадії вибору суперника.

"Синьо-жовта" команда проведе обидва матчі в рамках підготовки до наступних офіційних турнірів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на UA-football.

За попередньою інформацією, матчі призначено на 3 і 7 червня. У другій із цих дат збірна України має зіграти проти Данії. Цей поєдинок раніше вже обговорювався і розглядається як основний. Перший матч поки не підтверджено офіційно.

Сборная Украины перед квалификационным матче ЧМ-2026
Збірна України перед грою. Фото: УАФ

Серед кандидатів команди з інших континентів

Серед можливих суперників на першу дату розглядаються збірні Тринідаду і Тобаго, Чилі, Анголи та Іраку. Усі ці команди представляють неєвропейські конфедерації. Остаточного рішення щодо суперника поки що не ухвалено. Інформація про вибір очікується ближче до початку міжнародного вікна.

Червневе вікно ФІФА триватиме з 1 по 9 червня. У цей період національні команди можуть провести до двох товариських матчів. Збірна України планує використовувати максимально доступний календар. Обидва спаринги стануть частиною підготовки команди до майбутніх змагань.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
