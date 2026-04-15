Флік оцінив виліт Барселони з Ліги чемпіонів

Реакція Ганса-Дітера Фліка на події в матчі.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік прокоментував результат матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко". Каталонський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1. Однак за сумою двох зустрічей "Барселона" поступилася 2:3 і завершила виступи в турнірі.

Один із голів команди було скасовано через офсайд, нагадує портал Новини.LIVE із посиланням на Marca.

По ходу зустрічі "Барселона" створила низку небезпечних моментів і могла збільшити перевагу. Команда також грала в меншості, що вплинуло на хід матчу Ліги чемпіонів. Незважаючи на це, каталонці продовжували активно атакувати та зберігали тиск на суперника.

Флік оцінив гру команди після матчу

Підсумковий результат виявився недостатнім для виходу в півфінал. "Синьо-гранатові" не використали багато моментів, які були створені незважаючи на втому, травми низки футболістів і гру в меншості.

"Ми розчаровані. У "Барселони" було багато моментів. У нас була можливість зробити рахунок 3:0, а потім ми пропустили той гол. Команда провела фантастичну гру", — запевнив тренер.

Тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік.

Флік зазначив, що "Барселона"продемонструвала високий рівень самовіддачі та правильний настрій. За його словами, результат багато в чому визначили деталі та реалізація моментів. Тренер підкреслив, що гравці виконали великий обсяг роботи, але не змогли домогтися необхідного результату.

