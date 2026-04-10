Левандовський задумався про переїзд до Італії з Барселони

Роберт Левандовський на розминці. Фото: Reuters/Albert Gea

Польський форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовський розглядає варіант відходу з клубу. Польський форвард поки не готовий продовжувати контракт із "синьо-гранатовими". Досвідчений гравець незадоволений своїм становищем у команді.

Остаточне рішення ветеран планує ухвалити наприкінці квітня повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Cadena SER.

Відомо, що 37-річний нападник відчуває брак довіри з боку клубу в останні місяці. Це вплинуло на його ставлення до можливого продовження співпраці з "Барселоною". При цьому Левандовський не поспішає з висновками та аналізує доступні варіанти на ринку.

Інтерес до Левандовського з Італії

До досвідченого форварда "Барселони" вже виявляють інтерес клуби із Серії А. Раніше повідомлялося, що як мінімум два італійські гранди розглядають можливість підписання нападника. Можливий трансфер може стати однією з помітних подій найближчого міжсезоння.

У поточному сезоні Роберт Левандовський провів 39 матчів за "Барселону", в яких забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі. Загалом за каталонський клуб він записав на свій рахунок 118 голів та 23 асисти в 186 поєдинках.

