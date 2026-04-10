Левандовский задумался о переезде в Италию из Барселоны

Роберт Левандовский на разминке.

Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский рассматривает вариант ухода из клуба. Польский форвард пока не готов продлевать контракт с "сине-гранатовыми". Опытный игрок недоволен своим положением в команде.

Окончательное решение ветеран планирует принять в конце апреля сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Cadena SER.

Известно, что 37-летний нападающий чувствует недостаток доверия со стороны клуба в последние месяцы. Это повлияло на его отношение к возможному продолжению сотрудничества с "Барселоной". При этом Левандовский не спешит с выводами и анализирует доступные варианты на рынке.

Интерес к Левандовскому из Италии

К опытному форварду "Барселоны" уже проявляют интерес клубы из Серии А. Ранее сообщалось, что как минимум два итальянских гранда рассматривают возможность подписания нападающего. Возможный трансфер может стать одним из заметных событий ближайшего межсезонья.

Роберт Левандовский борется за мяч.

В текущем сезоне Роберт Левандовский провел 39 матчей за "Барселону", в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. Всего за каталонский клуб он записал на свой счет 118 голов и 23 ассиста в 186 поединках.

Напомним, Новини.LIVE писали о неожиданном интересе "ПСЖ" к уже второму игроку с российским паспортом.

Также Новини.LIVE сообщали о возвращении сборной Украины, которая впервые за долгое время соберется в родной стране.