Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левандовский хочет уйти из Барселоны: какие у него есть варианты

Левандовский хочет уйти из Барселоны: какие у него есть варианты

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 18:27
Левандовский задумался о переезде в Италию из Барселоны
Роберт Левандовский на разминке. Фото: Reuters/Albert Gea

Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский рассматривает вариант ухода из клуба. Польский форвард пока не готов продлевать контракт с "сине-гранатовыми". Опытный игрок недоволен своим положением в команде.

Окончательное решение ветеран планирует принять в конце апреля сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Cadena SER

Известно, что 37-летний нападающий чувствует недостаток доверия со стороны клуба в последние месяцы. Это повлияло на его отношение к возможному продолжению сотрудничества с "Барселоной". При этом Левандовский не спешит с выводами и анализирует доступные варианты на рынке. 

Интерес к Левандовскому из Италии

К опытному форварду "Барселоны" уже проявляют интерес клубы из Серии А. Ранее сообщалось, что как минимум два итальянских гранда рассматривают возможность подписания нападающего. Возможный трансфер может стать одним из заметных событий ближайшего межсезонья. 

Роберт Левандовский в матче ЛЧ с "Атлетико" 8 апреля 2026 года
Роберт Левандовский борется за мяч. Фото: Reuters/Albert Gea

В текущем сезоне Роберт Левандовский провел 39 матчей за "Барселону", в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. Всего за каталонский клуб он записал на свой счет 118 голов и 23 ассиста в 186 поединках. 

спорт футбол Футбол трансферы Роберт Левандовский Барселона
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации