Головна Спорт Атлетіко програв, але вибив Барселону з Ліги чемпіонів

Атлетіко програв, але вибив Барселону з Ліги чемпіонів

Дата публікації: 15 квітня 2026 02:16
Атлетіко несподівано вибив Барселону з Ліги чемпіонів
Матч "Атлетіко" — "Барселона". Фото: Reuters

Мадридський "Атлетіко" пробився до наступного раунду Ліги чемпіонів, незважаючи на поразку від "Барселони" у матчі-відповіді. Команда Дієго Сімеоне програла з рахунком 1:2, але пройшла далі за сумою двох поєдинків.

Перший матч завершився перемогою мадридців із рахунком 2:0, що забезпечило їм перевагу перед грою на стадіоні "Метрополітано".

"Атлетіко" втримав необхідний рахунок

У матчі-відповіді "Барселона" активно розпочала матч і швидко відкрила рахунок. Уже на 4-й хвилині Ламін Ямаль скористався помилкою захисту господарів і вивів каталонців уперед.

Гості продовжили тиснути та на 24-й хвилині подвоїли перевагу — Ферран Торрес точно пробив після передачі Дані Ольмо.

"Атлетіко" відповів ще до перерви. На 31-й хвилині Маркос Льоренте організував атаку правим флангом, після чого віддав передачу в центр штрафного на Адемолу Лукмана, який скоротив відставання.

Атлетико — Барселона
Ламін Ямаль в матчі з "Атлетіко". Фото: Reuters

У другому таймі "Барселона" намагалася відігратися за сумою двох поєдинків, однак зіткнулася з організованою обороною суперника. Каталонці навіть забили третій м’яч, але гол було скасовано через офсайд.

Ситуація для гостей ускладнилася на 79-й хвилині, коли Ерік Гарсія отримав червону картку за грубе порушення правил. Після цього "Барселона" залишилася в меншості й втратила можливість активно тиснути в завершальні хвилини.

У компенсований час каталонці створили кілька моментів, однак не змогли змінити рахунок. У підсумку матч завершився перемогою "Барселони" 2:1, але цього виявилося недостатньо для виходу в наступний раунд.

"Атлетіко" — "Барселона" — 1:2 (перший матч — 2:0)

Голи: Ямаль, 4, Торрес, 24 Лукман, 31

"Атлетіко": Муссо — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне (Баена, 66), Льоренте, Коке (Кардосо, 89), Лукман (Гонсалес, 66) — Грізманн (Серлот, 76), Альварес

"Барселона": Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Мартін, Канселу (Араухо, 89) — Педрі, Гаві (де Йонг, 81) — Ямал, Фермін (Рашфорд, 68), Ольмо (Бардгджі, 89) — Торрес (Левандовські, 68)

Попередження: Гаві

Вилучення: Ерік Гарсія, 79

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
