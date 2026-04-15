Атлетико проиграл, но выбил Барселону из Лиги чемпионов

Атлетико проиграл, но выбил Барселону из Лиги чемпионов

Дата публикации 15 апреля 2026 02:16
Атлетико неожиданно выбил Барселону из Лиги чемпионов
Матч "Атлетико" — "Барселона". Фото: Reuters

Мадридский "Атлетико" пробился в следующий раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение от "Барселоны" в ответном матче. Команда Диего Симеоне проиграла со счетом 1:2, но прошла дальше по сумме двух поединков.

Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0, что обеспечило им преимущество перед игрой на стадионе "Метрополитано".

"Атлетико" удержал необходимый счет

В ответном матче "Барселона" активно начала матч и быстро открыла счет. Уже на 4-й минуте Ламин Ямаль воспользовался ошибкой защиты хозяев и вывел каталонцев вперед.

Гости продолжили давить и на 24-й минуте удвоили преимущество — Ферран Торрес точно пробил после передачи Дани Ольмо.

"Атлетико" ответил еще до перерыва. На 31-й минуте Маркос Льоренте организовал атаку правым флангом, после чего отдал передачу в центр штрафной на Адемолу Лукмана, который сократил отставание.

Атлетико — Барселона
Ламин Ямаль в матче с "Атлетико". Фото: Reuters

Во втором тайме "Барселона" пыталась отыграться по сумме двух поединков, однако столкнулась с организованной обороной соперника. Каталонцы даже забили третий мяч, но гол был отменен из-за офсайда.

Ситуация для гостей осложнилась на 79-й минуте, когда Эрик Гарсия получил красную карточку за грубое нарушение правил. После этого "Барселона" осталась в меньшинстве и потеряла возможность активно давить в завершающие минуты.

В компенсированное время каталонцы создали несколько моментов, однако не смогли изменить счет. В итоге матч завершился победой "Барселоны" 2:1, но этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

"Атлетико" — "Барселона" — 1:2 (первый матч — 2:0)

Голы: Ямаль, 4, Торрес, 24 — Лукман, 31

"Атлетико": Муссо — Молина, Ле Норман, Ленгле, Руджери — Симеоне (Баэна, 66), Льоренте, Коке (Кардосо, 89), Лукман (Гонсалес, 66) — Гризманн (Серлот, 76), Альварес

"Барселона": Ж. Гарсия — Кунде, Э. Гарсия, Мартин, Канселу (Араухо, 89) — Педри, Гави (де Йонг, 81) — Ямал, Фермин (Рашфорд, 68), Ольмо (Бардгджи, 89) — Торрес (Левандовски, 68)

Предупреждения: Гави

Удаление: Эрик Гарсия, 79

Лига чемпионов Барселона Атлетико Мадрид
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
