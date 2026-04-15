Головна Спорт Олімпійський призер Ковтун уперше прокоментував зміну громадянства

Дата публікації: 15 квітня 2026 09:39
Ілля Ковтун відповів на критику після переходу до збірної Хорватії
Ілля Ковтун під час виступів в Україні. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун прокоментував реакцію на зміну громадянства. Спортсмен офіційно перейшов під прапор Хорватії влітку 2025 року. Його рішення викликало критику з боку українських спортивних функціонерів.

Свою позицію він озвучив в інтерв'ю хорватському виданню Jutarnji, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ілля Ковтун був однією зі спортивних надій України до рішення виступати за команду з Хорватії. На Олімпіаді-2024 у Парижі молодий гімнаст здобув срібну медаль у вправі на брусах, але до останнього боровся за нагороди і в інших дисциплінах.

Спортсмен зазначив, що розуміє реакцію на свій перехід з урахуванням поточної ситуації. При цьому Ілля Ковтун наголосив, що вже отримав усі необхідні документи для виступів за нову країну.

Срібна медаль Іллі Ковтуна. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Ковтун висловився про реакцію на зміну громадянства

Наразі гімнаст ще не дебютував за збірну Хорватії. Після завершення карантинного періоду Ілля Ковтун зможе повернутися до міжнародних змагань влітку 2026 року.

"Реакції на мій перехід насправді були нормальними на тлі нинішньої ситуації в Україні. Принаймні я так вважаю. Чи засмучує мене це, покаже час. У мене вже є паспорт та ID-картка, тому шляху назад немає", — заявив Ковтун.

Раніше Ілля домігся значних результатів у складі збірної України. Він ставав чемпіоном Європи та призером чемпіонатів світу. Найближчим часом він може дебютувати за Хорватію на великому міжнародному турнірі.

спорт Олімпійська збірна України Ілля Ковтун спортивна гімнастика зміна громадянства
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
