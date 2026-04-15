Олимпийский призер Ковтун впервые прокомментировал смену гражданства

Олимпийский призер Ковтун впервые прокомментировал смену гражданства

Дата публикации 15 апреля 2026 09:39
Илья Ковтун ответил на критику после перехода в сборную Хорватии
Илья Ковтун во время выступлений в Украине. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун прокомментировал реакцию на смену гражданства. Спортсмен официально перешел под флаг Хорватии летом 2025 года. Его решение вызвало критику со стороны украинских спортивных функционеров.

Свою позицию он озвучил в интервью хорватскому изданию Jutarnji, сообщает портал Новини.LIVE.

Илья Ковтун был одной из спортивных надежд Украины до решения выступать за команду из Хорватии. На Олимпиаде-2024 в Париже молодой гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнении на брусьях, но до последнего боролся за награды и в других дисциплинах.

Спортсмен отметил, что понимает реакцию на свой переход с учетом текущей ситуации. При этом Илья Ковтун подчеркнул, что уже получил все необходимые документы для выступлений за новую страну.

Илья Ковтун
Серебряная медаль Ильи Ковтуна. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Ковтун высказался о реакции на смену гражданства

На данный момент гимнаст еще не дебютировал за сборную Хорватии. После завершения карантинного периода Илья Ковтун сможет вернуться к международным соревнованиям летом 2026 года.

"Реакции на мой переход на самом деле были нормальными на фоне нынешней ситуации в Украине. По крайней мере я так считаю. Огорчает ли меня это, покажет время. У меня уже есть паспорт и ID-карта, поэтому пути назад нет", — заявил Ковтун.

Ранее Илья добился значительных результатов в составе сборной Украины. Он становился чемпионом Европы и призером чемпионатов мира. В ближайшее время он может дебютировать за Хорватию на крупном международном турнире. 

спорт Олимпийская сборная Украины Илья Ковтун спортивная гимнастика смена гражданства
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
