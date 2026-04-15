Флик оценил вылет Барселоны из Лиги чемпионов

Флик не сдержал эмоций после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Флик не сдержал эмоций после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Дата публикации 15 апреля 2026 10:41
Реакция Ханса-Дитера Флика на события в матче. Фото: Reuters/Albert Gea

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1. Однако по сумме двух встреч "Барселона" уступила 2:3 и завершила выступления в турнире.

Один из голов команды был отменен из-за офсайда, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

По ходу встречи "Барселона" создала ряд опасных моментов и могла увеличить преимущество. Команда также играла в меньшинстве, что повлияло на ход матча Лиги чемпионов. Несмотря на это, каталонцы продолжали активно атаковать и сохраняли давление на соперника. 

Итоговый результат оказался недостаточным для выхода в полуфинал. "Сине-гранатовые" не использовали много моментов, которые были созданы несмотря на усталость, травмы ряда футболистов и игру в меньшинстве

"Мы разочарованы. У "Барселоны" было много моментов. У нас была возможность сделать счет 3:0, а потом мы пропустили тот гол. Команда провела фантастическую игру", — заверил тренер. 

Читайте также:
Ханс-Дитер Флик во время матча Барселоны с Атлетико в Мадриде 14 апреля 2026 года
Тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Juan Barbosa

Флик отметил, что "Барселона" продемонстрировала высокий уровень самоотдачи и правильный настрой. По его словам, результат во многом определили детали и реализация моментов. Тренер подчеркнул, что игроки выполнили большой объем работы, но не смогли добиться необходимого исхода. 

Ранее Новини.LIVE писали о роскошном автопарке голкипера сборной Украины Андрея Лунина, который показала его жена. 

Также Новини.LIVE цитировали гимнаста Илью Ковтуна, который прокомментировал отказ от украинского гражданства ради выступлений за Хорватию. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
