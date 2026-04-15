Флик оценил вылет Барселоны из Лиги чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1. Однако по сумме двух встреч "Барселона" уступила 2:3 и завершила выступления в турнире.

Один из голов команды был отменен из-за офсайда, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

По ходу встречи "Барселона" создала ряд опасных моментов и могла увеличить преимущество. Команда также играла в меньшинстве, что повлияло на ход матча Лиги чемпионов. Несмотря на это, каталонцы продолжали активно атаковать и сохраняли давление на соперника.

Итоговый результат оказался недостаточным для выхода в полуфинал. "Сине-гранатовые" не использовали много моментов, которые были созданы несмотря на усталость, травмы ряда футболистов и игру в меньшинстве.

"Мы разочарованы. У "Барселоны" было много моментов. У нас была возможность сделать счет 3:0, а потом мы пропустили тот гол. Команда провела фантастическую игру", — заверил тренер.

Флик отметил, что "Барселона" продемонстрировала высокий уровень самоотдачи и правильный настрой. По его словам, результат во многом определили детали и реализация моментов. Тренер подчеркнул, что игроки выполнили большой объем работы, но не смогли добиться необходимого исхода.

