Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ливерпуль снова проиграл ПСЖ и выбыл из Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 03:07
ПСЖ благодаря дублю Дембеле выбил Ливерпуль из Лиги чемпионов
Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ". Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв "Ливерпуль" в ответном матче четвертьфинала. Парижане победили со счетом 2:0, как и в первом матче.

"ПСЖ" выиграл с общим счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый матч завершился победой французского клуба 2:0, поэтому "ПСЖ" нужно было удержать преимущество.

"ПСЖ" не оставил шансов "Ливерпулю"

В первом тайме команды действовали осторожно, хотя парижане создали несколько опасных моментов, в частности, через Усмана Дембеле.

"Ливерпуль" отвечал атаками, но реализовать моменты не смог. Ближайшими к голу были Вирджил ван Дейк и Милош Керкез, однако оборона гостей действовала надежно.

Читайте также:

Во втором тайме игра стала более открытой. Англичане пытались давить, но "ПСЖ" постепенно перехватил инициативу. Решающий момент наступил на 73-й минуте. После комбинации с участием Хвичи Кварацхелии и Брэдли Барколя мяч оказался у Дембеле, который точно пробил в ближний угол и открыл счет.

Гол добавил интриги противостоянию, а "Ливерпуль" вынужден был рисковать и идти вперед большими силами. Однако именно это сыграло на руку французской команде.

В компенсированное время "ПСЖ" провел быструю контратаку, которую снова завершил Дембеле, оформив дубль на 92-й минуте. Этот мяч фактически поставил точку в противостоянии.

"Ливерпуль" — "ПСЖ" — 0:2 (первый матч — 0:2)

Голы: Дембеле, 73, 92

"Ливерпуль": Мамардашвили — Фримпонг (Гомес, 46, Нгумоа, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 74) — Собослаи, Вирц, Экитике (Салах, 30) — Исак (Гакпо, 46)

"ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 38) — Заир-Эмери (Бералдо, 81), Витинья, Невеш — Дуэ (Баркола, 52), Дембеле, Кварацхелия

Предупреждения: Мак Аллистер, Конате

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что киевское "Динамо" может распрощаться со своим самым перспективным игроком.

Также Новини.LIVE сообщал о предложении Сергею Реброву на 5 млн евро от клуба с Ближнего Востока.

Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации