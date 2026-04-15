ПСЖ благодаря дублю Дембеле выбил Ливерпуль из Лиги чемпионов

Французский "ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв "Ливерпуль" в ответном матче четвертьфинала. Парижане победили со счетом 2:0, как и в первом матче.

"ПСЖ" выиграл с общим счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый матч завершился победой французского клуба 2:0, поэтому "ПСЖ" нужно было удержать преимущество.

"ПСЖ" не оставил шансов "Ливерпулю"

В первом тайме команды действовали осторожно, хотя парижане создали несколько опасных моментов, в частности, через Усмана Дембеле.

"Ливерпуль" отвечал атаками, но реализовать моменты не смог. Ближайшими к голу были Вирджил ван Дейк и Милош Керкез, однако оборона гостей действовала надежно.

Во втором тайме игра стала более открытой. Англичане пытались давить, но "ПСЖ" постепенно перехватил инициативу. Решающий момент наступил на 73-й минуте. После комбинации с участием Хвичи Кварацхелии и Брэдли Барколя мяч оказался у Дембеле, который точно пробил в ближний угол и открыл счет.

Гол добавил интриги противостоянию, а "Ливерпуль" вынужден был рисковать и идти вперед большими силами. Однако именно это сыграло на руку французской команде.

В компенсированное время "ПСЖ" провел быструю контратаку, которую снова завершил Дембеле, оформив дубль на 92-й минуте. Этот мяч фактически поставил точку в противостоянии.

"Ливерпуль" — "ПСЖ" — 0:2 (первый матч — 0:2)

Голы: Дембеле, 73, 92

"Ливерпуль": Мамардашвили — Фримпонг (Гомес, 46, Нгумоа, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 74) — Собослаи, Вирц, Экитике (Салах, 30) — Исак (Гакпо, 46)

"ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 38) — Заир-Эмери (Бералдо, 81), Витинья, Невеш — Дуэ (Баркола, 52), Дембеле, Кварацхелия

Предупреждения: Мак Аллистер, Конате

