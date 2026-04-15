ПСЖ завдяки дублю Дембеле вибив Ліверпуль із Ліги чемпіонів

Матч "Ліверпуль" — "ПСЖ". Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши "Ліверпуль" у матчі-відповіді чвертьфіналу. Парижани перемогли з рахунком 2:0, як і в першому матчі.

"ПСЖ" виграв із загальним рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Перший матч завершився перемогою французького клубу 2:0, тому "ПСЖ" потрібно було втримати перевагу.

"ПСЖ" не залишив шансів "Ліверпулю"

У першому таймі команди діяли обережно, хоча парижани створили кілька небезпечних моментів, зокрема, через Усмана Дембеле.

"Ліверпуль" відповідав атаками, але реалізувати моменти не зміг. Найближчими до голу були Вірджил ван Дейк та Мілош Керкез, однак оборона гостей діяла надійно.

Читайте також:

У другому таймі гра стала відкритішою. Англійці намагалися тиснути, але "ПСЖ" поступово перехопив ініціативу. Вирішальний момент настав на 73-й хвилині. Після комбінації за участю Хвічі Кварацхелії та Бредлі Барколя м’яч опинився у Дембеле, який точно пробив у ближній кут і відкрив рахунок.

Гол додав інтриги протистоянню, а "Ліверпуль" змушений був ризикувати та йти вперед великими силами. Однак саме це зіграло на руку французькій команді.

У компенсований час "ПСЖ" провів швидку контратаку, яку знову завершив Дембеле, оформивши дубль на 92-й хвилині. Цей м’яч фактично поставив крапку в протистоянні.

"Ліверпуль" — "ПСЖ" — 0:2 (перший матч — 0:2)

Голи: Дембеле, 73, 92

"Ліверпуль": Мамардашвілі — Фрімпонг (Гомес, 46, Нгумоа, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 74) — Собослаї, Вірц, Екітіке (Салах, 30) — Ісак (Гакпо, 46)

"ПСЖ": Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 38) — Заїр-Емері (Бералдо, 81), Вітінья, Невеш — Дуе (Баркола, 52), Дембеле, Кварацхелія

Попередження: Мак Аллістер, Конате

