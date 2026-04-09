ПСЖ обіграв Ліверпуль у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ

Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters

"ПСЖ" обіграв "Ліверпуль" із рахунком 2:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Французький клуб здобув перевагу перед грою-відповіддю, яка пройде в Англії.

"ПСЖ" упевнено переграв "Ліверпуль"

Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині. Дезіре Дуе отримав м’яч після комбінації в штрафному майданчику, розвернувся та пробив із рикошетом — м’яч перелетів через воротаря Георгія Мамардашвілі. Цей гол став логічним завершенням активного старту "ПСЖ".

Після пропущеного м’яча "Ліверпуль" намагався перехопити ініціативу, застосовуючи високий пресинг. Команда кілька разів підходила до штрафного майданчика суперника, однак не змогла створити по-справжньому небезпечних моментів у першому таймі.

Після перерви "ПСЖ" продовжив контролювати гру. На 65-й хвилині Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу, завершивши атаку після комбінації на лівому фланзі. Грузинський вінгер змістився в центр і точно пробив у дальній кут воріт.

У другому таймі англійці активізувалися. Флоріан Вірц і Уго Екітіке мали можливості скоротити відставання, але не реалізували свої шанси. Найбільш небезпечний момент виник після удару Вірца, який парирував воротар "ПСЖ".

На 70-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Ліверпуля" за фол Ібраїма Конате, однак після перегляду VAR рішення було скасовано через гру в м’яч. Епізод став одним із ключових у матчі.

До завершення зустрічі "ПСЖ" міг довести рахунок до розгромного. Усман Дембеле влучив у стійку, а Ашраф Хакімі змарнував вигідний момент після передачі в штрафний майданчик. Водночас "Ліверпуль" не зміг знайти варіантів для взяття воріт.

"ПСЖ" — "Ліверпуль" — 2:0

Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65

"ПСЖ": Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе (Лі Кан Ін, 77), Дембеле (Ернандес, 88), Кварацхелія.

"Ліверпуль": Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Ньйоні, 90+1), Собослаї (Джонс, 78), Вірц (Гакпо, 78) — Екітіке (Ісак, 78).

Попередження: Гомес, Мак Аллістер

