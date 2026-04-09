ПСЖ обыграл Ливерпуль в первом матче четвертьфинала ЛЧ в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ПСЖ уверенно одолел Ливерпуль в Лиге чемпионов

ПСЖ уверенно одолел Ливерпуль в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 01:40
ПСЖ обыграл Ливерпуль в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Французский клуб получил преимущество перед ответной игрой, которая пройдет в Англии.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" уверенно переиграл "Ливерпуль"

Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Дезире Дуэ получил мяч после комбинации в штрафной площадке, развернулся и пробил с рикошетом — мяч перелетел через вратаря Георгия Мамардашвили. Этот гол стал логическим завершением активного старта "ПСЖ".

После пропущенного мяча "Ливерпуль" пытался перехватить инициативу, применяя высокий прессинг. Команда несколько раз подходила к штрафной площадке соперника, однако не смогла создать по-настоящему опасных моментов в первом тайме.

После перерыва "ПСЖ" продолжил контролировать игру. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия удвоил преимущество, завершив атаку после комбинации на левом фланге. Грузинский вингер сместился в центр и точно пробил в дальний угол ворот.

Читайте также:

Во втором тайме англичане активизировались. Флориан Вирц и Уго Экитике имели возможности сократить отставание, но не реализовали свои шансы. Наиболее опасный момент возник после удара Вирца, который парировал вратарь "ПСЖ".

На 70-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" за фол Ибраима Конате, однако после просмотра VAR решение было отменено из-за игры в мяч. Эпизод стал одним из ключевых в матче.

До завершения встречи "ПСЖ" мог довести счет до разгромного. Усман Дембеле попал в штангу, а Ашраф Хакими упустил выгодный момент после передачи в штрафную площадь. В то же время "Ливерпуль" не смог найти вариантов для взятия ворот.

"ПСЖ" — "Ливерпуль" — 2:0

Голы: Дуэ, 11, Кварацхелия, 65

"ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Невеш — Дуэ (Ли Кан Ин, 77), Дембеле (Эрнандес, 88), Кварацхелия.

"Ливерпуль": Мамардашвили — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллистер — Фримпонг (Ньони, 90+1), Собослаи (Джонс, 78), Вирц (Гакпо, 78) — Экитике (Исак, 78) — Экитике (Исак, 78).

Предупреждения: Гомес, Мак Аллистер

Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации