ПСЖ обыграл Ливерпуль в первом матче четвертьфинала ЛЧ в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Французский клуб получил преимущество перед ответной игрой, которая пройдет в Англии.

"ПСЖ" уверенно переиграл "Ливерпуль"

Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Дезире Дуэ получил мяч после комбинации в штрафной площадке, развернулся и пробил с рикошетом — мяч перелетел через вратаря Георгия Мамардашвили. Этот гол стал логическим завершением активного старта "ПСЖ".

После пропущенного мяча "Ливерпуль" пытался перехватить инициативу, применяя высокий прессинг. Команда несколько раз подходила к штрафной площадке соперника, однако не смогла создать по-настоящему опасных моментов в первом тайме.

После перерыва "ПСЖ" продолжил контролировать игру. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия удвоил преимущество, завершив атаку после комбинации на левом фланге. Грузинский вингер сместился в центр и точно пробил в дальний угол ворот.

Во втором тайме англичане активизировались. Флориан Вирц и Уго Экитике имели возможности сократить отставание, но не реализовали свои шансы. Наиболее опасный момент возник после удара Вирца, который парировал вратарь "ПСЖ".

На 70-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" за фол Ибраима Конате, однако после просмотра VAR решение было отменено из-за игры в мяч. Эпизод стал одним из ключевых в матче.

До завершения встречи "ПСЖ" мог довести счет до разгромного. Усман Дембеле попал в штангу, а Ашраф Хакими упустил выгодный момент после передачи в штрафную площадь. В то же время "Ливерпуль" не смог найти вариантов для взятия ворот.

"ПСЖ" — "Ливерпуль" — 2:0

Голы: Дуэ, 11, Кварацхелия, 65

"ПСЖ": Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Невеш — Дуэ (Ли Кан Ин, 77), Дембеле (Эрнандес, 88), Кварацхелия.

"Ливерпуль": Мамардашвили — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) — Гравенберх, Мак Аллистер — Фримпонг (Ньони, 90+1), Собослаи (Джонс, 78), Вирц (Гакпо, 78) — Экитике (Исак, 78) — Экитике (Исак, 78).

Предупреждения: Гомес, Мак Аллистер

Как сообщалось, работой Сергея Реброва недовольны, поскольку он работает мало, а зарабатывает очень большую зарплату.

Также портал Новини.LIVE сообщал, что у Ильи Забарного будет новый российский одноклубник.