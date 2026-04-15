Дружина Луніна показала розкішний автопарк сім’ї

Андрій Лунін з дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/a.nastasica

Дружина голкіпера мадридського "Реалу" та збірної України Андрія Луніна Анастасія вразила новою публікацією. Фото з розкішними автомобілями подружжя викликало активне обговорення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі Анастасії.

Автомобілі Андрія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Автопарк Луніна вражає

На знімку Анастасія продемонструвала сімейний автопарк, який складається з двох преміальних автомобілів марки BMW. Обидві машини виконані в чорному кольорі та виглядають максимально стильно.

Одним із автомобілів є BMW M5 2025 року. Це гібридний спортивний седан, який поєднує сучасні технології з потужністю. Саме такі автомобілі отримують гравці "Реала" у межах співпраці клубу з німецьким виробником.

В автопарку також є представницький автомобіль — BMW X7. Цей кросовер вирізняється великими розмірами, комфортом і статусністю, тому користується популярністю серед футболістів.

Загальна вартість автопарку, за попередніми оцінками, перевищує 300 тисяч євро. При цьому, згідно з чутками, Лунін отримує у "Реалі" понад 4 млн євро на рік.

Лунін має чинний контракт із "Реалом" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 15 млн євро.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" в усіх турнірах вісім матчів, де пропустив 15 м’ячів. Також він зіграв один "сухий" матч.

