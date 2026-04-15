Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 10:09
Дружина Луніна показала розкішний автопарк сім’ї
Андрій Лунін з дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/a.nastasica

Дружина голкіпера мадридського "Реалу" та збірної України Андрія Луніна Анастасія вразила новою публікацією. Фото з розкішними автомобілями подружжя викликало активне обговорення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі Анастасії.

Автомобили Андрея Лунина
Автомобілі Андрія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Автопарк Луніна вражає

На знімку Анастасія продемонструвала сімейний автопарк, який складається з двох преміальних автомобілів марки BMW. Обидві машини виконані в чорному кольорі та виглядають максимально стильно.

Одним із автомобілів є BMW M5 2025 року. Це гібридний спортивний седан, який поєднує сучасні технології з потужністю. Саме такі автомобілі отримують гравці "Реала" у межах співпраці клубу з німецьким виробником.

В автопарку також є представницький автомобіль — BMW X7. Цей кросовер вирізняється великими розмірами, комфортом і статусністю, тому користується популярністю серед футболістів.

Читайте також:

Загальна вартість автопарку, за попередніми оцінками, перевищує 300 тисяч євро. При цьому, згідно з чутками, Лунін отримує у "Реалі" понад 4 млн євро на рік.

Лунін має чинний контракт із "Реалом" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 15 млн євро.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" в усіх турнірах вісім матчів, де пропустив 15 м’ячів. Також він зіграв один "сухий" матч.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про ризик втрати київським "Динамо" Матвія Пономаренка. Футболіст відмовився від нового контракту з клубом.

Також Новини.LIVE інформував про можливий екзотичний варіант продовження кар’єри Сергія Реброва. Тренера там чекає величезна зарплата.

Андрій Лунін автомобіль Анастасія Луніна
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації