Бавария — Реал: где и когда смотреть ответный матч 1/4 ЛЧ

Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Michaela Stache

Мадридский "Реал" примет "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды продолжают борьбу за выход в полуфинал турнира. Итог противостояния будет определен по сумме двух встреч.

Первый матч оставил интригу перед ответной игрой, сообщает портал Новини.LIVE.

Неделю назад "Реал" противопоставил "Баварии" хороший, атакующий футбол, но уступил дома со счетом 1:2. Забитый мяч оставляет "королевскому клубу" неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Однако для этого подопечным Альваро Арбелоа надо будет сыграть практически безошибочно.

Для обеих команд ключевым фактором станет реализация моментов и контроль темпа встречи. "Реал" традиционно уверенно играет на своем поле и делает ставку на быстрые переходы в атаку. "Бавария" в свою очередь ориентируется на высокий прессинг и владение мячом. Любая ошибка в обороне может повлиять на итог противостояния Лиги чемпионов.

Форвард "Баварии" Харри Кейн. Фото: Reuters/Ana Beltran

Где и когда смотреть матч "Бавария" — "Реал"

В среду, 15 апреля, в Мюнхене "Бавария" примет "Реал". Начало встречи назначено на 22:00 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут посмотреть поединок на платформе Megogo, которая является официальным транслятором еврокубков в стране.

Ответная встреча станет определяющей для оценки сезона на европейской арене для обоих клубов. Победитель выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Исход матча во многом будет зависеть от тактической дисциплины и эффективности в завершающей стадии атак.

