Головна Спорт Реал готується взяти реванш у Баварії для виходу в півфінал ЛЧ

Реал готується взяти реванш у Баварії для виходу в півфінал ЛЧ

Дата публікації: 15 квітня 2026 12:13
Баварія — Реал: де та коли дивитися матч-відповідь 1/4 ЛЧ
Лідер мадридського Реала Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Michaela Stache

Мадридський "Реал" прийме "Баварію" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди продовжують боротьбу за вихід у півфінал турніру. Підсумок протистояння буде визначено за сумою двох зустрічей.

Перший матч залишив інтригу перед матчем-відповіддю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Тиждень тому "Реал" протиставив "Баварії" хороший, атакувальний футбол, але поступився вдома з рахунком 1:2. Забитий м'яч залишає "королівському клубу" непогані шанси на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів. Однак для цього підопічним Альваро Арбелоа треба буде зіграти практично безпомилково. 

Для обох команд ключовим фактором стане реалізація моментів і контроль темпу зустрічі. "Реал" традиційно впевнено грає на своєму полі та робить ставку на швидкі переходи в атаку. "Баварія" своєю чергою орієнтується на високий пресинг і володіння м'ячем. Будь-яка помилка в обороні може вплинути на підсумок протистояння Ліги чемпіонів.

Харри Кейн
Форвард "Баварії" Гаррі Кейн. Фото: Reuters/Ana Beltran

Де і коли дивитися матч "Баварія" — "Реал"

У середу, 15 квітня, в Мюнхені "Баварія" прийме "Реал". Початок зустрічі призначено на 22:00 за київським часом. Українські вболівальники зможуть подивитися поєдинок на платформі Megogo, яка є офіційним транслятором єврокубків у країні.

Читайте також:

Зустріч у відповідь стане визначальною для оцінки сезону на європейській арені для обох клубів. Переможець вийде до півфіналу Ліги чемпіонів. Результат матчу багато в чому залежатиме від тактичної дисципліни та ефективності в завершальній стадії атак.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про розкішний автопарк голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна, який показала його дружина.

Також Новини.LIVE цитували гімнаста Іллю Ковтуна, який прокоментував перехід у хорватське громадянство.

спорт футбол Ліга чемпіонів Реал Мадрид Баварія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
