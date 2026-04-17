Шахтар дізнався, з ким зіграє в півфіналі Ліги конференцій

Шахтар дізнався, з ким зіграє в півфіналі Ліги конференцій

Дата публікації: 17 квітня 2026 07:55
Шахтар зіграє з клубом із АПЛ у півфіналі Ліги конференцій
Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє проти англійського "Крістал Пелас". Це буде перший суперник із топ-ліги для "гірників" у поточному єврокубковому сезоні.

Про наступного суперника "гірників" повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Шахтера в Лиге конференций
Гравці "Шахтаря" святкують гол у ворота АЗ. Фото: "Шахтар"

Стали відомі всі пари півфіналів

Лондонський клуб пробився до півфіналу за сумою двох матчів проти "Фіорентини". Після впевненої домашньої перемоги 3:0 англійці поступилися в Італії з рахунком 1:2, однак цього вистачило для виходу до наступного раунду.

Для "Шахтаря" цей євросезон розпочався з кваліфікації Ліги Європи. Донецька команда стартувала з першого раунду, але в третьому раунді поступилася "Панатінаїкосу". Після цього "гірники" продовжили виступи в Лізі конференцій, де дісталися до півфіналу. В чвертьфіналі вони пройшли АЗ Алкмаар з рахунками 3:0 та 2:2.

Перший матч між "Шахтарем" і "Крістал Пелас" відбудеться 30 квітня, а поєдинок-відповідь запланований на 7 травня. Перша гра відбудеться на полі української команди в польському Кракові.

В іншій півфінальній парі зустрінуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбур". Іспанці пройшли грецький АЕК за сумою двох матчів — 4:3, попри поразку в матчі-відповіді.

Натомість "Страсбур" здійснив камбек у протистоянні з "Майнцом": після поразки 0:2 на виїзді французька команда розгромила суперника вдома 4:0.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
