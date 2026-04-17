Шахтер сыграет с клубом из АПЛ в полуфинале Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги конференций сыграет против английского "Кристал Пэлас". Это будет первый соперник из топ-лиги для "горняков" в текущем еврокубковом сезоне.

Лондонский клуб пробился в полуфинал по сумме двух матчей против "Фиорентины". После уверенной домашней победы 3:0 англичане уступили в Италии со счетом 1:2, однако этого хватило для выхода в следующий раунд.

Для "Шахтера" этот евросезон начался с квалификации Лиги Европы. Донецкая команда стартовала с первого раунда, но в третьем раунде уступила "Панатинаикосу". После этого "горняки" продолжили выступления в Лиге конференций, где добрались до полуфинала. В четвертьфинале они прошли АЗ Алкмаар со счетами 3:0 и 2:2.

Первый матч между "Шахтером" и "Кристал Пэлас" состоится 30 апреля, а ответный поединок запланирован на 7 мая. Первая игра состоится на поле украинской команды в польском Кракове.

В другой полуфинальной паре встретятся испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбур". Испанцы прошли греческий АЕК по сумме двух матчей — 4:3, несмотря на поражение в ответном матче.

"Страсбур" совершил камбэк в противостоянии с "Майнцом": после поражения 0:2 на выезде французская команда разгромила соперника дома 4:0.

