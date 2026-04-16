Шахтар зіграв внічию з АЗ та вийшов у півфінал Ліги конференцій

Гравці "Шахтаря" після перемоги.

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським АЗ Алкмаар у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій та вийшов до півфіналу турніру. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, що дозволило "гірникам" пройти далі за сумою двох матчів.

"Шахтарю" довелося відіграватися

Завдяки впевненій перемозі 3:0 у першій зустрічі команда Арди Турана мала комфортну перевагу, однак матч у Нідерландах вийшов значно напруженішим. Перший тайм пройшов без голів, хоча обидві команди мали моменти, а "Шахтар" більше контролював м’яч.

Після перерви події почали розвиватися значно активніше. На 58-й хвилині "гірники" відкрили рахунок — Аліссон Сантана завершив атаку після передачі Кауана Еліаса та вивів українську команду вперед.

Однак АЗ швидко повернувся в гру. Спочатку Єнсен реалізував штрафний удар на 73-й хвилині, а вже за кілька хвилин Шин влучним ударом встановив рахунок 2:1 на користь господарів.

Нідерландський клуб намагався розвинути успіх і створив кілька небезпечних моментів, але "Шахтар" витримав тиск. У вирішальний момент команда Турана скористалася контратакою: на 83-й хвилині Лукас Феррейра організував швидку контратаку, а Лука Мейрелліш точним ударом зрівняв рахунок.

У компенсований час АЗ намагався вирвати перемогу, однак "гірники" впевнено оборонялися. Найнебезпечніший момент стався на 92-й хвилині, коли Зут врятував свою команду після удару Мейрелліша.

Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2, яка вивела "Шахтар" до півфіналу Ліги конференцій із загальним рахунком 5:2.

У наступному раунді "гірники" зустрінуться з переможцем пари "Крістал Пелас" — "Фіорентина".

АЗ — "Шахтар" — 2:2 (перший матч — 0:3)

Голи: Єнсен, 73, Шин, 80 — Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

АЗ: Зут — Ітіхара, Деккер, ван Дейл (Роббемонд, 63) — Майкума (Уфкір, 46), Богард, Шин, Чавес (Єнсен, 46) — Пататі, Меердінк (Ковач, 64), Садік.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько (Бондаренко, 88), Назарина, Ізакі (Марлон Гомес, 61) — Аліссон (Егіналду, 61), Еліас (Лукас, 70), Невертон (Мейрелліш, 70).

Попередження: Чавес, ван Дейл, Богард, Садік — Ізакі, Вінісіус, Егіналду, Матвієнко

