Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шахтар не переміг АЗ, але зіграє в півфіналі Ліги конференцій

Шахтар не переміг АЗ, але зіграє в півфіналі Ліги конференцій

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 22:23
Шахтар зіграв внічию з АЗ та вийшов у півфінал Ліги конференцій
Гравці "Шахтаря" після перемоги. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським АЗ Алкмаар у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій та вийшов до півфіналу турніру. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, що дозволило "гірникам" пройти далі за сумою двох матчів.

Про результат протистояння повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтарю" довелося відіграватися

Завдяки впевненій перемозі 3:0 у першій зустрічі команда Арди Турана мала комфортну перевагу, однак матч у Нідерландах вийшов значно напруженішим. Перший тайм пройшов без голів, хоча обидві команди мали моменти, а "Шахтар" більше контролював м’яч.

Після перерви події почали розвиватися значно активніше. На 58-й хвилині "гірники" відкрили рахунок — Аліссон Сантана завершив атаку після передачі Кауана Еліаса та вивів українську команду вперед.

Однак АЗ швидко повернувся в гру. Спочатку Єнсен реалізував штрафний удар на 73-й хвилині, а вже за кілька хвилин Шин влучним ударом встановив рахунок 2:1 на користь господарів.

Читайте також:

Нідерландський клуб намагався розвинути успіх і створив кілька небезпечних моментів, але "Шахтар" витримав тиск. У вирішальний момент команда Турана скористалася контратакою: на 83-й хвилині Лукас Феррейра організував швидку контратаку, а Лука Мейрелліш точним ударом зрівняв рахунок.

У компенсований час АЗ намагався вирвати перемогу, однак "гірники" впевнено оборонялися. Найнебезпечніший момент стався на 92-й хвилині, коли Зут врятував свою команду після удару Мейрелліша.

Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2, яка вивела "Шахтар" до півфіналу Ліги конференцій із загальним рахунком 5:2.

У наступному раунді "гірники" зустрінуться з переможцем пари "Крістал Пелас" — "Фіорентина".

АЗ — "Шахтар" — 2:2 (перший матч — 0:3)

Голи: Єнсен, 73, Шин, 80 — Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

АЗ: Зут — Ітіхара, Деккер, ван Дейл (Роббемонд, 63) — Майкума (Уфкір, 46), Богард, Шин, Чавес (Єнсен, 46) — Пататі, Меердінк (Ковач, 64), Садік.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько (Бондаренко, 88), Назарина, Ізакі (Марлон Гомес, 61) — Аліссон (Егіналду, 61), Еліас (Лукас, 70), Невертон (Мейрелліш, 70).

Попередження: Чавес, ван Дейл, Богард, Садік — Ізакі, Вінісіус, Егіналду, Матвієнко

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Андрій Шевченко у Львові долучився до відкриття нових футбольних майданчиків, збудованих за підтримки ФІФА.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Олександр Усик розглядає можливість отримати найбільший у кар’єрі гонорар за ймовірний третій бій проти Тайсона Ф’юрі.

ФК Шахтар Ліга Конференцій АЗ Алкмаар
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації