Шахтар оголосив склад на матч проти АЗ у Лізі конференцій

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран визначив стартовий склад команди на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмаар. Перший матч завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Матч відбудеться на стадіоні AFAS Stadion у Нідерландах. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Туран зробив ставку на захист

Після впевненої перемоги в першому матчі "гірники" підходять до гри з комфортною перевагою. Однак виснажений тривалими переїздами "Шахтар" вирішив діяти більш оборонно в цьому матчі.

У стартовому складі на матч-відповідь Туран довірив місце майже тим самим гравцям, але в центрі поля оборону посилив Єгор Назарина.

"Шахтар": Різник — Бондар, Матвієнко, Невертон, Педро Енріке — Ізакі, Вінісіус, Назарина — Кауан Еліас, Очеретько, Аліссон.

Запасні: Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Марлон, Егіналду, Бондаренко, Лукас, Проспер, Траоре, Мейрелліш.

Водночас Туран зробив акцент на швидкі контратаки. Враховуючи результат першої зустрічі, "Шахтар" може дозволити собі діяти прагматично, не ризикуючи зайвий раз.