Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран оголосив стартовий склад на АЗ: з думками про захист

Туран оголосив стартовий склад на АЗ: з думками про захист

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 19:43
Шахтар оголосив склад на матч проти АЗ у Лізі конференцій
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран визначив стартовий склад команди на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмаар. Перший матч завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Про стартові склади повідомив портал Новини.LIVE.

Матч відбудеться на стадіоні AFAS Stadion у Нідерландах. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Егор Назарина
Єгор Назарина. Фото: "Шахтар"

Туран зробив ставку на захист

Після впевненої перемоги в першому матчі "гірники" підходять до гри з комфортною перевагою. Однак виснажений тривалими переїздами "Шахтар" вирішив діяти більш оборонно в цьому матчі.

У стартовому складі на матч-відповідь Туран довірив місце майже тим самим гравцям, але в центрі поля оборону посилив Єгор Назарина.

"Шахтар": Різник — Бондар, Матвієнко, Невертон, Педро Енріке — Ізакі, Вінісіус, Назарина — Кауан Еліас, Очеретько, Аліссон.

Запасні: Твардовський, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Марлон, Егіналду, Бондаренко, Лукас, Проспер, Траоре, Мейрелліш.

Водночас Туран зробив акцент на швидкі контратаки. Враховуючи результат першої зустрічі, "Шахтар" може дозволити собі діяти прагматично, не ризикуючи зайвий раз.

ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації