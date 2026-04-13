ЛНЗ зіграв унічию з Шахтарем та залишився на першому місці в УПЛ

Асист Різника, два автоголи: ЛНЗ та Шахтар двічі забили один одному
Центральний поєдинок 22 туру чемпіонату України з футболу звів разом ЛНЗ та донецький "Шахтар". Команди продемонстрували яскраву гру в Черкасах. Поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.
Підопічні Віталія Пономарьова двічі відігравалися під час матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Напередодні поєдинку ЛНЗ та донецький "Шахтар" лідирували в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Обидві команди набрали по 50 очок. Перемога в цьому протистоянні могла зміцнити шанси будь-кого із суперників на чемпіонський титул.
Битва ЛНЗ і Шахтаря в Черкасах
Рахунок було відкрито вже на 11-й хвилині після автоголу захисника ЛНЗ Артура Рябова, який зрізав м'яч у власні ворота після удару Аліссона Сантани. Господарі відповіли після стандарту: м'яч після удару Олега Горіна влучив у Валерія Бондаря і опинився в сітці. У цьому епізоді Горін отримав розсічення голови. Незабаром "Шахтар" знову вийшов уперед завдяки голу Егіналду після довгої передачі голкіпера Дмитра Різника.
Перед перервою ЛНЗ зумів зрівняти рахунок після чергового кутового, відзначився Ассінор. У другому таймі команди продовжили грати на зустрічних курсах, проте забитих м'ячів більше не було. Обидві сторони створювали моменти, але реалізація підвела. Підсумковий рахунок залишився незмінним.
Після цього результату ЛНЗ та "Шахтар" набрали по 51 очку і посідають перші дві позиції в турнірній таблиці УПЛ. При цьому донецький клуб має матч у запасі.
ЛНЗ (Черкаси) — "Шахтар" (Донецьк) — 2:2 (2:2)
Голи: Бондар, 28 (автогол); Ассінор, 45+5 — Рябов, 11 (автогол); Егіналду, 34.
