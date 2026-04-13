Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ассист Ризныка, два автогола: ЛНЗ и Шахтер дважды забили друг другу

Ассист Ризныка, два автогола: ЛНЗ и Шахтер дважды забили друг другу

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 16:04
ЛНЗ сыграл вничью с Шахтером и остался на первом месте в УПЛ
Футболисты "Шахтера" почтили память Мирчи Луческу перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Центральный поединок 22 тура чемпионата Украины по футболу свел вместе ЛНЗ и донецкий "Шахтер". Команды продемонстрировали яркую игру в Черкассах. Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2. 

Подопечные Виталия Пономарева дважды отыгрывались во время матча, сообщает портал Новини.LIVE

Накануне поединка ЛНЗ и донецкий "Шахтер" лидировали в турнирной таблице Премьер-лиги. Обе команды набрали по 50 очков. Победа в этом противостоянии могла упрочить шансы любого из соперников на чемпионский титул. 

Тренеры Шахтера и ЛНЗ Арда Туран и Виталий Пономарев
Арда Туран и Виталий Пономарев. Фото: скриншот УПЛ ТБ

Битва ЛНЗ и Шахтера в Черкассах 

Счет был открыт уже на 11-й минуте после автогола защитника ЛНЗ Артура Рябова, который срезал мяч в собственные ворота после удара Алиссона Сантаны. Хозяева ответили после стандарта: мяч после удара Олега Горина попал в Валерия Бондаря и оказался в сетке. В этом эпизоде Горин получил рассечение головы. Вскоре "Шахтер" вновь вышел вперед благодаря голу Эгиналду после длинной передачи голкипера Дмитрия Ризныка.

Дмитрий Ризнык делает голевую передачу в матче с ЛНЗ
Дмитрий Ризнык делает ассист. Фото: скриншот УПЛ ТБ

Перед перерывом ЛНЗ сумел сравнять счет после очередного углового, отличился Ассинор. Во втором тайме команды продолжили играть на встречных курсах, однако забитых мячей больше не было. Обе стороны создавали моменты, но реализация подвела. Итоговый счет остался неизменным.

После этого результата ЛНЗ и "Шахтер" набрали по 51 очку и занимают первые две позиции в турнирной таблице УПЛ. При этом донецкий клуб имеет матч в запасе.

ЛНЗ (Черкассы) — "Шахтер" (Донецк) — 2:2 (2:2) 

Голы: Бондарь, 28 (автогол); Ассинор, 45+5 - Рябов, 11 (автогол); Эгиналду, 34. 

COVID-паспорта футбол ФК Шахтер УПЛ ЛНЗ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации