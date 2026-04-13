ЛНЗ сыграл вничью с Шахтером и остался на первом месте в УПЛ

Футболисты "Шахтера" почтили память Мирчи Луческу перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Центральный поединок 22 тура чемпионата Украины по футболу свел вместе ЛНЗ и донецкий "Шахтер". Команды продемонстрировали яркую игру в Черкассах. Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

Подопечные Виталия Пономарева дважды отыгрывались во время матча, сообщает портал Новини.LIVE.

Накануне поединка ЛНЗ и донецкий "Шахтер" лидировали в турнирной таблице Премьер-лиги. Обе команды набрали по 50 очков. Победа в этом противостоянии могла упрочить шансы любого из соперников на чемпионский титул.

Арда Туран и Виталий Пономарев. Фото: скриншот УПЛ ТБ

Битва ЛНЗ и Шахтера в Черкассах

Счет был открыт уже на 11-й минуте после автогола защитника ЛНЗ Артура Рябова, который срезал мяч в собственные ворота после удара Алиссона Сантаны. Хозяева ответили после стандарта: мяч после удара Олега Горина попал в Валерия Бондаря и оказался в сетке. В этом эпизоде Горин получил рассечение головы. Вскоре "Шахтер" вновь вышел вперед благодаря голу Эгиналду после длинной передачи голкипера Дмитрия Ризныка.

Дмитрий Ризнык делает ассист. Фото: скриншот УПЛ ТБ

Перед перерывом ЛНЗ сумел сравнять счет после очередного углового, отличился Ассинор. Во втором тайме команды продолжили играть на встречных курсах, однако забитых мячей больше не было. Обе стороны создавали моменты, но реализация подвела. Итоговый счет остался неизменным.

После этого результата ЛНЗ и "Шахтер" набрали по 51 очку и занимают первые две позиции в турнирной таблице УПЛ. При этом донецкий клуб имеет матч в запасе.

ЛНЗ (Черкассы) — "Шахтер" (Донецк) — 2:2 (2:2)

Голы: Бондарь, 28 (автогол); Ассинор, 45+5 - Рябов, 11 (автогол); Эгиналду, 34.

Напомним, Новини.LIVE писали об обращении боксера Александра Усика к украинцам по поводу праздника Пасхи.

Также Новини.LIVE показали кадры весенней фотосессии Ярославы Магучих вскоре после дебютной победы в сезоне.