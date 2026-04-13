КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Главная Спорт Федецкий удивил прогнозом на матч ЛНЗ и Шахтера

Федецкий удивил прогнозом на матч ЛНЗ и Шахтера

Дата публикации 13 апреля 2026 11:50
Федецкий оценил шансы Шахтера в игре за первое место с ЛНЗ
Лидер ЛНЗ Даниил Кравчук. Фото: instagram.com/fclnz/

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ между ЛНЗ и донецким "Шахтером". Поединок состоится 13 апреля в Черкассах. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Эксперт оценил текущую форму команд и возможные факторы, которые повлияют на результат, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Артем Федецкий первым делом напомнил, что донецкий "Шахтер" обладает большим опытом выступлений в решающих матчах, включая еврокубки. Этот фактор, по его мнению, может сыграть ключевую роль в противостоянии. 

Арда Туран на тренировке "Шахтера" перед матчем с ЛНЗ
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Фактор усталости может повлиять на игру "Шахтера"

В то же время эксперт отметил, что игра не станет определяющей в борьбе за чемпионство. Обе команды еще могут терять очки в последующих турах. "Горняки" и ЛНЗ набрали равное количество баллов, но у подопечных Арды Турана еще есть матч в запасе. Федецкий считает, что впереди еще много поединков, в которых обе команды могут потерять очки. 

"Шахтер" более опытная команда по сравнению с ЛНЗ, а в таких принципиальных матчах именно этот фактор часто играет решающую роль. Поэтому, на мой взгляд, фаворитами все же являются горняки. Но я бы не сказал, что игра в Черкассах является решающей в борьбе за золотые награды в УПЛ", — заявил эксперт. 

Федецкий также обратил внимание на нагрузку донецкой команды после матча Лиги конференций против АЗ. По его словам, перелеты и плотный график могут сказаться на физическом состоянии игроков. В прошлом сезоне ЛНЗ уже использовал подобные обстоятельства, одержав крупную победу. Этот фактор может вновь сыграть роль в предстоящей встрече. 

ФК Шахтер Артем Федецкий ЛНЗ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
