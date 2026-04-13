Федецкий оценил шансы Шахтера в игре за первое место с ЛНЗ

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ между ЛНЗ и донецким "Шахтером". Поединок состоится 13 апреля в Черкассах. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Эксперт оценил текущую форму команд и возможные факторы, которые повлияют на результат, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Артем Федецкий первым делом напомнил, что донецкий "Шахтер" обладает большим опытом выступлений в решающих матчах, включая еврокубки. Этот фактор, по его мнению, может сыграть ключевую роль в противостоянии.

Фактор усталости может повлиять на игру "Шахтера"

В то же время эксперт отметил, что игра не станет определяющей в борьбе за чемпионство. Обе команды еще могут терять очки в последующих турах. "Горняки" и ЛНЗ набрали равное количество баллов, но у подопечных Арды Турана еще есть матч в запасе. Федецкий считает, что впереди еще много поединков, в которых обе команды могут потерять очки.

"Шахтер" более опытная команда по сравнению с ЛНЗ, а в таких принципиальных матчах именно этот фактор часто играет решающую роль. Поэтому, на мой взгляд, фаворитами все же являются горняки. Но я бы не сказал, что игра в Черкассах является решающей в борьбе за золотые награды в УПЛ", — заявил эксперт.

Федецкий также обратил внимание на нагрузку донецкой команды после матча Лиги конференций против АЗ. По его словам, перелеты и плотный график могут сказаться на физическом состоянии игроков. В прошлом сезоне ЛНЗ уже использовал подобные обстоятельства, одержав крупную победу. Этот фактор может вновь сыграть роль в предстоящей встрече.

