Федецький оцінив шанси Шахтаря у грі за перше місце з ЛНЗ

Лідер ЛНЗ Данило Кравчук. Фото: instagram.com/fclnz/

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу 23-го туру УПЛ між ЛНЗ та донецьким "Шахтарем". Поєдинок відбудеться 13 квітня в Черкасах. Початок зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом.

Експерт оцінив поточну форму команд і можливі чинники, які вплинуть на результат, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Артем Федецький насамперед нагадав, що донецький "Шахтар" має великий досвід виступів у вирішальних матчах, включно з єврокубками. Цей фактор, на його думку, може зіграти ключову роль у протистоянні.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Фактор втоми може вплинути на гру "Шахтаря"

Водночас експерт зазначив, що гра не стане визначальною в боротьбі за чемпіонство. Обидві команди ще можуть втрачати очки в наступних турах. "Гірники" та ЛНЗ набрали рівну кількість балів, але у підопічних Арди Турана ще є матч у запасі. Федецький вважає, що попереду ще багато поєдинків, у яких обидві команди можуть втратити очки.

"Шахтар" більш досвідчена команда порівняно з ЛНЗ, а в таких принципових матчах саме цей фактор часто відіграє вирішальну роль. Тому, на мій погляд, фаворитами все ж є гірники. Але я б не сказав, що гра в Черкасах є вирішальною в боротьбі за золоті нагороди в УПЛ", — заявив експерт.

Федецький також звернув увагу на навантаження донецької команди після матчу Ліги конференцій проти АЗ. За його словами, перельоти та щільний графік можуть позначитися на фізичному стані гравців. Минулого сезону ЛНЗ уже використовував подібні обставини, здобувши велику перемогу. Цей фактор може знову зіграти роль у майбутній зустрічі.

