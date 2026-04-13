Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Федецький здивував прогнозом на матч ЛНЗ та Шахтаря

Федецький здивував прогнозом на матч ЛНЗ та Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 11:50
Федецький оцінив шанси Шахтаря у грі за перше місце з ЛНЗ
Лідер ЛНЗ Данило Кравчук. Фото: instagram.com/fclnz/

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу 23-го туру УПЛ між ЛНЗ та донецьким "Шахтарем". Поєдинок відбудеться 13 квітня в Черкасах. Початок зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом.

Експерт оцінив поточну форму команд і можливі чинники, які вплинуть на результат, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Артем Федецький насамперед нагадав, що донецький "Шахтар" має великий досвід виступів у вирішальних матчах, включно з єврокубками. Цей фактор, на його думку, може зіграти ключову роль у протистоянні.

Арда Туран на тренировке "Шахтера" перед матчем с ЛНЗ
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Фактор втоми може вплинути на гру "Шахтаря"

Водночас експерт зазначив, що гра не стане визначальною в боротьбі за чемпіонство. Обидві команди ще можуть втрачати очки в наступних турах. "Гірники" та ЛНЗ набрали рівну кількість балів, але у підопічних Арди Турана ще є матч у запасі. Федецький вважає, що попереду ще багато поєдинків, у яких обидві команди можуть втратити очки.

"Шахтар" більш досвідчена команда порівняно з ЛНЗ, а в таких принципових матчах саме цей фактор часто відіграє вирішальну роль. Тому, на мій погляд, фаворитами все ж є гірники. Але я б не сказав, що гра в Черкасах є вирішальною в боротьбі за золоті нагороди в УПЛ", — заявив експерт.

Федецький також звернув увагу на навантаження донецької команди після матчу Ліги конференцій проти АЗ. За його словами, перельоти та щільний графік можуть позначитися на фізичному стані гравців. Минулого сезону ЛНЗ уже використовував подібні обставини, здобувши велику перемогу. Цей фактор може знову зіграти роль у майбутній зустрічі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ФК Шахтар Артем Федецький ЛНЗ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації