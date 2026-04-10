Ахметов відреагував на перемогу Шахтаря і повернення на стадіон через 12 років

Якими були перші слова Ахметова після перемоги Шахтаря над АЗ в ЛК
Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов прокоментував перемогу клубу над АЗ Алкмар (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій. Вперше за 12 років він особисто переглядав матч на трибуні.
Після гри Ахметов дав свій коментар кореспонденту MEGOGO, передає портал Новини.LIVE.
Ахметов знову був щасливий
За словами президента "Шахтаря", важливим було те, наскільки впевнено та організовано команда перемогла. У матчі-відповіді Ахметов сподівається на такий самий результат та вихід у півфінал турніру.
При цьому власник клубу зізнався, що задоволений якістю футболу у виконанні "гірників".
"Мені здається, гра була дуже хороша. Сьогодні я щасливий, що побачив хлопців і стадіон", — зазначив Ахметов.
Окремо він звернув увагу на емоції від повернення на трибуни після тривалої паузи.
"Я 12 років не був на стадіоні. Усе дивився по телевізору, а це трохи інші емоції та відчуття", — підкреслив президент.
Також Ахметов наголосив на своєму зв’язку з клубом і футболом загалом. За його словами, футбол у його серці вже 30 років.
Матч-відповідь відбудеться 16 квітня і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє з сильнішим у парі "Крістал Пелас" — "Фіорентина".
