Шахтар розгромив АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій

Педріньо після забитого м'яча. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над нідерландським АЗ Алкмаар із рахунком 3:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій. Команда Арди Турана зробила вагомий крок до півфіналу турніру.

"Шахтар" порадував свого президента

Зазначимо, що на матчі вперше за 12 років був присутній президент "Шахтаря" Рінат Ахметов. Раніше він відмовлявся відвідувати ігри клубу до моменту повернення в Донецьк на "Донбас Арену", однак цього разу особисто підтримав команду.

Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча обидві команди мали свої моменти. Найнебезпечніший епізод у складі "гірників" створив Кауан Еліас, який пробивав під поперечину, але воротар АЗ врятував. У гостей також був шанс відкрити рахунок, однак Пататі не зумів переграти Дмитра Різника.

На старті матчу неприємний епізод стався з Ісаке, який після зіткнення з де Вітом на певний час втратив орієнтацію. Півзахисник не зміг продовжити гру на належному рівні, і Туран замінив його вже на 24-й хвилині.

Після перерви "Шахтар" додав у швидкості та агресії. На 72-й хвилині рахунок відкрив Педріньйо, який завдав точного удару здалеку у верхній кут воріт після відскоку.

На 81-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу: після кутового Валерій Бондар виграв боротьбу у штрафному майданчику, а Аліссон Сантана першим опинився на добиванні та відправив м’яч у сітку.

Остаточну крапку в матчі поставив Аліссон на 83-й хвилині, оформивши дубль після швидкої атаки та передачі з флангу.

До завершення гри "Шахтар" контролював ситуацію на полі, не дозволивши супернику створити реальну загрозу своїм воротам. Різник впевнено діяв у рамці та зберіг "сухий" рахунок.

"Шахтар" — АЗ — 3:0

Голи: Педріньйо да Сілва, 72, Аліссон, 81, 83

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Назарина, 89), Очеретько, Ісаке (Бондаренко, 24) — Аліссон (Конопля, 89), Еліас (Траоре, 74), Невертон (Егіналду, 74).

АЗ: Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума (Дейкстра, 46), Сміт, Мейнанс, де Віт — Пататі (Уфкір, 77), Перротт (Мердінк, 74), Садік (Даал, 55).

Попередження: Пенетра, де Віт

