Головна Спорт Футболіст збірної України готується до переїзду в Іспанію

Футболіст збірної України готується до переїзду в Іспанію

Дата публікації: 9 квітня 2026 18:20
Конопля змінив агента заради трансферу в один з іспанських клубів
Юхим Конопля під час тренування. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля зробив ще один крок на шляху до зміни команди. Футболістом цікавляться в Іспанії. Тепер гравця представлятиме агентство з цієї країни.

Конопля не хоче залишатися в "Шахтарі" на наступний сезон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

Інформація про підготовлюваний перехід Юхима Коноплі в іншу команду з'явилися на початку сезону 2025/26. Контракт 26-річного захисника з донецьким "Шахтарем" закінчується наступного літа. Футболіст дав зрозуміти, що не хоче підписувати нову угоду.

Ефим Конопля
Юхим Конопля працює з м'ячем. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Куди може перейти Конопля

Не виключено, що "гірникам" доведеться безкоштовно відпустити гравця збірної України. Юхим Конопля вже підписав контракт з іспанським агентством, яке допоможе йому вибрати для продовження кар'єри один із клубів Ла Ліги.

У сезоні 2025/26 Юхим Конопля відіграв за "Шахтар" 24 поєдинки, забив 2 м'ячі та зробив 4 результативні передачі. Захисником цікавиться "Жирона", за яку виступають три гравці збірної України, а також "Валенсія" та "Севілья".

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що одноклубником Іллі Забарного в "ПСЖ" може стати ще один російський футболіст.

Також Новини.LIVE писали про несподіване весілля форварда київського "Динамо" Матвія Пономаренка.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Юхим Конопля
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
