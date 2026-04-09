Конопля змінив агента заради трансферу в один з іспанських клубів

Футболіст збірної України готується до переїзду в Іспанію
Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля зробив ще один крок на шляху до зміни команди. Футболістом цікавляться в Іспанії. Тепер гравця представлятиме агентство з цієї країни.
Конопля не хоче залишатися в "Шахтарі" на наступний сезон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".
Інформація про підготовлюваний перехід Юхима Коноплі в іншу команду з'явилися на початку сезону 2025/26. Контракт 26-річного захисника з донецьким "Шахтарем" закінчується наступного літа. Футболіст дав зрозуміти, що не хоче підписувати нову угоду.
Куди може перейти Конопля
Не виключено, що "гірникам" доведеться безкоштовно відпустити гравця збірної України. Юхим Конопля вже підписав контракт з іспанським агентством, яке допоможе йому вибрати для продовження кар'єри один із клубів Ла Ліги.
У сезоні 2025/26 Юхим Конопля відіграв за "Шахтар" 24 поєдинки, забив 2 м'ячі та зробив 4 результативні передачі. Захисником цікавиться "Жирона", за яку виступають три гравці збірної України, а також "Валенсія" та "Севілья".
