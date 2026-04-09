Головна Спорт ПСЖ розгляне варіант з орендою Забарного

ПСЖ розгляне варіант з орендою Забарного

Дата публікації: 9 квітня 2026 17:11
ПСЖ може віддати Забарного в оренду наступного сезону
Ілля Забарний перед матчем "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Футболіст збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний може продовжити кар'єру в іншій команді. У Парижі хочуть зберегти перспективного футболіста, але розуміють, що йому потрібна практика. Водночас гравцем продовжують цікавитися інші клуби.

Уже влітку Забарний може відправитися в оренду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Кар'єра 23-річного Іллі Забарного у Франції розвивається не так, як хотілося б керівництву "ПСЖ". Українець не зумів стати основним футболістом команди Луїса Енріке. Він нерідко помиляється в матчах, після чого місцеві журналісти критикують захисника.

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

У "ПСЖ" є варіант для Забарного

Головний тренер парижан Луїс Енріке вважає, що нинішній сезон українець витратить на адаптацію, а вже в наступній кампанії зуміє замінити в центрі оборони капітана Маркіньоса. Однак наставник і сам влітку може покинути команду. У такому випадку не виключено, що "ПСЖ" віддасть Іллю Забарного в оренду.

У послугах українського футболіста зацікавлені інші команди з Франції. Також була інформація про те, що Іллю Забарного хотів би бачити в мадридському "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

У сезоні 2025/26 Забарний відіграв у французькому "ПСЖ" 30 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Портал Новини.LIVE нагадує, що український журналіст висунув претензії Сергію Реброву через високу зарплату в збірній України.

Також Новини.LIVE повідомляли про епізод знайомства колишнього тренера "Шахтаря" та "Динамо" Мірчі Луческу з легендарним Пеле.

Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
