ПСЖ може віддати Забарного в оренду наступного сезону

Ілля Забарний перед матчем "ПСЖ".

Футболіст збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний може продовжити кар'єру в іншій команді. У Парижі хочуть зберегти перспективного футболіста, але розуміють, що йому потрібна практика. Водночас гравцем продовжують цікавитися інші клуби.

Уже влітку Забарний може відправитися в оренду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Кар'єра 23-річного Іллі Забарного у Франції розвивається не так, як хотілося б керівництву "ПСЖ". Українець не зумів стати основним футболістом команди Луїса Енріке. Він нерідко помиляється в матчах, після чого місцеві журналісти критикують захисника.

Ілля Забарний під час тренування.

У "ПСЖ" є варіант для Забарного

Головний тренер парижан Луїс Енріке вважає, що нинішній сезон українець витратить на адаптацію, а вже в наступній кампанії зуміє замінити в центрі оборони капітана Маркіньоса. Однак наставник і сам влітку може покинути команду. У такому випадку не виключено, що "ПСЖ" віддасть Іллю Забарного в оренду.

У послугах українського футболіста зацікавлені інші команди з Франції. Також була інформація про те, що Іллю Забарного хотів би бачити в мадридському "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

У сезоні 2025/26 Забарний відіграв у французькому "ПСЖ" 30 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

