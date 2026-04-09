Главная Спорт ПСЖ рассмотрит вариант с арендой Забарного

ПСЖ рассмотрит вариант с арендой Забарного

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 17:11
ПСЖ может отдать Забарного в аренду в следующем сезоне
Илья Забарный перед матчем "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Футболист сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный может продолжить карьеру в другой команде. В Париже хотят сохранить перспективного футболиста, но понимают, что ему нужна практика. В то же время игроком продолжают интересоваться другие клубы. 

Уже летом Забарный может отправиться в аренду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Карьера 23-летнего Ильи Забарного во Франции развивается не так, как хотелось бы руководству "ПСЖ". Украинец не сумел стать основным футболистам команды Луиса Энрике. Он нередко ошибается в матчах, после чего местные журналисты критикуют защитника

Илья Забарный на тренировке в "ПСЖ"
Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

У "ПСЖ" есть вариант для Забарного 

Главный тренер парижан Луис Энрике считает, что нынешний сезон украинец потратит на адаптацию, а уже в следующей кампании сумеет заменить в центре обороны капитана Маркиньоса. Однако наставник и сам летом может покинуть команду. В таком случе не исключено, что "ПСЖ" отдаст Илью Забарного в аренду. 

В услугах украинского футболиста заинтересованы другие команды из Франции. Также была информация о том, что Илью Забарного хотел бы видеть в мадридском "Атлетико" Диего Симеоне. 

В сезоне 2025/26 Забарный отыграл во французском "ПСЖ" 30 матчей во всех турнирах и забил 1 гол

Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
