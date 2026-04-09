ПСЖ может отдать Забарного в аренду в следующем сезоне

Футболист сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный может продолжить карьеру в другой команде. В Париже хотят сохранить перспективного футболиста, но понимают, что ему нужна практика. В то же время игроком продолжают интересоваться другие клубы.

Уже летом Забарный может отправиться в аренду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Карьера 23-летнего Ильи Забарного во Франции развивается не так, как хотелось бы руководству "ПСЖ". Украинец не сумел стать основным футболистам команды Луиса Энрике. Он нередко ошибается в матчах, после чего местные журналисты критикуют защитника.

У "ПСЖ" есть вариант для Забарного

Главный тренер парижан Луис Энрике считает, что нынешний сезон украинец потратит на адаптацию, а уже в следующей кампании сумеет заменить в центре обороны капитана Маркиньоса. Однако наставник и сам летом может покинуть команду. В таком случе не исключено, что "ПСЖ" отдаст Илью Забарного в аренду.

В услугах украинского футболиста заинтересованы другие команды из Франции. Также была информация о том, что Илью Забарного хотел бы видеть в мадридском "Атлетико" Диего Симеоне.

В сезоне 2025/26 Забарный отыграл во французском "ПСЖ" 30 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Портал Новини.LIVE напоминает, что украинский журналист предъявил претензии Сергею Реброву из-за высокой зарплаты в сборной Украины.

Также Новини.LIVE сообщали об эпизоде знакомства бывшего тренера "Шахтера" и "Динамо" Мирчи Луческу с легендарным Пеле.