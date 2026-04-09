Эвертон хочет продлить контракт с Миколенко, чтобы продать игрока

Виталий Миколенко в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Украинский футболист английского "Эвертона" Виталий Миколенко получит возможность подписать новое соглашение с клубом. Это не означает, что защитник продолжит сезон в составе "ирисок". На игрока претендуют клубы из трех разных чемпионатов.

"Эвертон" хочет заработать на трансфере Миколенко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Liverpool Echo.

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. Английский клуб заплатил за футболиста 17 млн евро. Защитник пережил разные периоды в составе "ирисок", но сейчас он стабильно является одним из лучших футболистов команды.

Миколенко (справа) в матче АПЛ. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Что "Эвертон" планирует по поводу Миколенко

Контракт воспитанника "Динамо" с "ирисками" завершается летом 2027 года. Уже сейчас "Эвертон" столкнулся с интересом к 26-летнему Виталию Миколенко со стороны других клубов. Защитника сборной Украины готовы подписать представители чемпионатов Испании и Италии, а в Англии к нему присматривается "Тоттенхэм".

Потенциальные покупатели хотят дождаться, пока у Миколенко завершится контракт с "Эвертоном", чтобы подписать Виталия в статусе свободного агента. Это не входит в планы английского клуба. Руководство "ирисок" предложит украинцу продлить контракт, после чего будет готово продать игрока. "Эвертон" хочет заработать на трансфере Миколенко не меньше 25 млн евро.

