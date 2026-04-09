Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Эвертон предложит новый контракт Миколенко, но готов к трансферу

Эвертон предложит новый контракт Миколенко, но готов к трансферу

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 15:51
Эвертон хочет продлить контракт с Миколенко, чтобы продать игрока
Виталий Миколенко в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Украинский футболист английского "Эвертона" Виталий Миколенко получит возможность подписать новое соглашение с клубом. Это не означает, что защитник продолжит сезон в составе "ирисок". На игрока претендуют клубы из трех разных чемпионатов. 

"Эвертон" хочет заработать на трансфере Миколенко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Liverpool Echo

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. Английский клуб заплатил за футболиста 17 млн евро. Защитник пережил разные периоды в составе "ирисок", но сейчас он стабильно является одним из лучших футболистов команды. 

Виталий Миколенко в матче Эвертона с Арсеналом 14 марта 2026 года
Миколенко (справа) в матче АПЛ. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Что "Эвертон" планирует по поводу Миколенко 

Контракт воспитанника "Динамо" с "ирисками" завершается летом 2027 года. Уже сейчас "Эвертон" столкнулся с интересом к 26-летнему Виталию Миколенко со стороны других клубов. Защитника сборной Украины готовы подписать представители чемпионатов Испании и Италии, а в Англии к нему присматривается "Тоттенхэм". 

Потенциальные покупатели хотят дождаться, пока у Миколенко завершится контракт с "Эвертоном", чтобы подписать Виталия в статусе свободного агента. Это не входит в планы английского клуба. Руководство "ирисок" предложит украинцу продлить контракт, после чего будет готово продать игрока. "Эвертон" хочет заработать на трансфере Миколенко не меньше 25 млн евро

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации