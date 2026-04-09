Евертон хоче продовжити контракт із Миколенком, щоб продати гравця

Евертон запропонує новий контракт Миколенку, але готовий до трансферу
Український футболіст англійського "Евертона" Віталій Миколенко отримає можливість підписати нову угоду з клубом. Це не означає, що захисник продовжить сезон у складі "ірисок". На гравця претендують клуби з трьох різних чемпіонатів.
"Евертон" хоче заробити на трансфері Миколенка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo.
Віталій Миколенко перейшов в "Евертон" із київського "Динамо" в січні 2022 року. Англійський клуб заплатив за футболіста 17 млн євро. Захисник пережив різні періоди у складі "ірисок", але зараз він стабільно є одним із найкращих футболістів команди.
Що "Евертон" планує щодо Миколенка
Контракт вихованця "Динамо" з "ірисками" завершується влітку 2027 року. Уже зараз "Евертон" зіткнувся з інтересом до 26-річного Віталія Миколенка з боку інших клубів. Захисника збірної України готові підписати представники чемпіонатів Іспанії та Італії, а в Англії до нього придивляється "Тоттенгем".
Потенційні покупці хочуть дочекатися, поки у Миколенка завершиться контракт з "Евертоном", щоб підписати Віталія в статусі вільного агента. Це не входить у плани англійського клубу. Керівництво "ірисок" запропонує українцеві продовжити контракт, після чого буде готове продати гравця. "Евертон" хоче заробити на трансфері Миколенка не менше 25 млн євро.
Портал Новини.LIVE нагадує про претензії спортивного журналіста до тренера збірної України Сергія Реброва через високу зарплату.
Раніше Новини.LIVE писали про епізод з ігрової кар'єри Мірчі Луческу, коли з ним обмінявся футболками бразилець Пеле.
