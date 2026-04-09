Евертон запропонує новий контракт Миколенку, але готовий до трансферу

Евертон запропонує новий контракт Миколенку, але готовий до трансферу

Дата публікації: 9 квітня 2026 15:51
Евертон хоче продовжити контракт із Миколенком, щоб продати гравця
Віталій Миколенко в матчі за збірну України. Фото: Reuters/Pablo Morano

Український футболіст англійського "Евертона" Віталій Миколенко отримає можливість підписати нову угоду з клубом. Це не означає, що захисник продовжить сезон у складі "ірисок". На гравця претендують клуби з трьох різних чемпіонатів.

"Евертон" хоче заробити на трансфері Миколенка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo.

Віталій Миколенко перейшов в "Евертон" із київського "Динамо" в січні 2022 року. Англійський клуб заплатив за футболіста 17 млн євро. Захисник пережив різні періоди у складі "ірисок", але зараз він стабільно є одним із найкращих футболістів команди.

Виталий Миколенко в матче Эвертона с Арсеналом 14 марта 2026 года
Миколенко (праворуч) у матчі АПЛ. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Що "Евертон" планує щодо Миколенка

Контракт вихованця "Динамо" з "ірисками" завершується влітку 2027 року. Уже зараз "Евертон" зіткнувся з інтересом до 26-річного Віталія Миколенка з боку інших клубів. Захисника збірної України готові підписати представники чемпіонатів Іспанії та Італії, а в Англії до нього придивляється "Тоттенгем".

Потенційні покупці хочуть дочекатися, поки у Миколенка завершиться контракт з "Евертоном", щоб підписати Віталія в статусі вільного агента. Це не входить у плани англійського клубу. Керівництво "ірисок" запропонує українцеві продовжити контракт, після чого буде готове продати гравця. "Евертон" хоче заробити на трансфері Миколенка не менше 25 млн євро.

Портал Новини.LIVE нагадує про претензії спортивного журналіста до тренера збірної України Сергія Реброва через високу зарплату.

Раніше Новини.LIVE писали про епізод з ігрової кар'єри Мірчі Луческу, коли з ним обмінявся футболками бразилець Пеле. 

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
