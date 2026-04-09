Евертон хоче продовжити контракт із Миколенком, щоб продати гравця

Віталій Миколенко в матчі за збірну України. Фото: Reuters/Pablo Morano

Український футболіст англійського "Евертона" Віталій Миколенко отримає можливість підписати нову угоду з клубом. Це не означає, що захисник продовжить сезон у складі "ірисок". На гравця претендують клуби з трьох різних чемпіонатів.

"Евертон" хоче заробити на трансфері Миколенка, повідомляє Liverpool Echo.

Віталій Миколенко перейшов в "Евертон" із київського "Динамо" в січні 2022 року. Англійський клуб заплатив за футболіста 17 млн євро. Захисник пережив різні періоди у складі "ірисок", але зараз він стабільно є одним із найкращих футболістів команди.

Миколенко (праворуч) у матчі АПЛ. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Що "Евертон" планує щодо Миколенка

Контракт вихованця "Динамо" з "ірисками" завершується влітку 2027 року. Уже зараз "Евертон" зіткнувся з інтересом до 26-річного Віталія Миколенка з боку інших клубів. Захисника збірної України готові підписати представники чемпіонатів Іспанії та Італії, а в Англії до нього придивляється "Тоттенгем".

Потенційні покупці хочуть дочекатися, поки у Миколенка завершиться контракт з "Евертоном", щоб підписати Віталія в статусі вільного агента. Це не входить у плани англійського клубу. Керівництво "ірисок" запропонує українцеві продовжити контракт, після чого буде готове продати гравця. "Евертон" хоче заробити на трансфері Миколенка не менше 25 млн євро.

