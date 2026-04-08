Моурінью розкритикував Судакова після нічиєї Бенфіки

Георгій Судаков. Фото: Reuters

Український півзахисник Георгій Судаков опинився серед гравців, виступом яких залишився незадоволений Жозе Моурінью після матчу "Бенфіки". Тренер різко відреагував на дії команди після нічиєї з "Каса Пією" (1:1).

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Record.

Судаков потрапив в опалу

За інформацією португальських медіа, Моурінью був розчарований виступом кількох футболістів, серед яких окремо відзначив і Судакова. Українець вийшов на поле на 70-й хвилині вже після забитого гола, однак не зміг суттєво вплинути на гру команди.

Джерело зазначає, що тренер очікував більшої активності та ефективності від півзахисника в заключній частині зустрічі. Судаков отримав шанс проявити себе, але не зміг змінити хід поєдинку.

Після матчу Моурінью публічно заявив про розчарування діями окремих гравців та навіть допустив, що може переглянути їхню роль у команді. За його словами, у нього виникло бажання не випускати деяких футболістів у наступних матчах.

При цьому наставник визнав, що емоційна реакція після гри могла бути надто різкою. Він підкреслив, що клуб має враховувати інтереси команди та цінність гравців навіть у разі невдалих виступів.

Реакція трибун також була неоднозначною. Після пропущеного м’яча вболівальники почали висловлювати невдоволення грою команди, а наприкінці матчу критика поширилася і на керівництво клубу.

Судаков цього сезону зіграв за "Бенфіку" 36 матчів, забив чотири м’ячі та віддав п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює українця у 28 млн євро.

