Головна Спорт Стали відомі оцінки Судакова та Трубіна за дербі проти Спортинга

Стали відомі оцінки Судакова та Трубіна за дербі проти Спортинга

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 06:50
Судаков став героєм дербі Бенфіки зі Спортингом і отримав високі оцінки
Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

В рамках 13-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" зіграла внічию зі "Спортінгом" (1:1). З перших хвилин матчу головний тренер "орлів" Жозе Моурінью випустив на поле українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна.

Після матчу Судаков, який забив гол, був визнаний одним із кращих гравців, повідомив портал Новини.LIVE.

Оцінки українців за дербі "Бенфіки" зі "Спортінгом"

Судаков знову підтвердив статус одного з найстабільніших новачків команди. 23-річний півзахисник забив важливий м’яч у першому таймі та був визнаний найкращим футболістом зустрічі за версією статистичних порталів Sofascore (7,5 бала) і WhoScored (7,2 бала).

Окрім гола Георгій активно загострював гру, завдав три удари, створив момент для партнерів і став одним із найпомітніших атакувальних гравців "орлів". На 81-й хвилині українець залишив поле.

Трубін, навпаки, отримав найнижчий бал у складі "Бенфіки". Українець пропустив один м’яч після помилки оборони, але через брак моментів здійснив лише один сейв, що вплинуло на оцінку. Він отримав 6,2 від Sofascore та 6,4 від WhoScored.

Нічия залишає "Бенфіку" третьою в турнірній таблиці. "Спортінг" залишився на другій позиції з перевагою в три очки.

Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков українські легіонери (футбол) Спортинг Чемпіонат Португалії з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
