Судаков став героєм дербі Бенфіки зі Спортингом і отримав високі оцінки

В рамках 13-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" зіграла внічию зі "Спортінгом" (1:1). З перших хвилин матчу головний тренер "орлів" Жозе Моурінью випустив на поле українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна.

Після матчу Судаков, який забив гол, був визнаний одним із кращих гравців, повідомив портал Новини.LIVE.

Судаков знову підтвердив статус одного з найстабільніших новачків команди. 23-річний півзахисник забив важливий м’яч у першому таймі та був визнаний найкращим футболістом зустрічі за версією статистичних порталів Sofascore (7,5 бала) і WhoScored (7,2 бала).

Окрім гола Георгій активно загострював гру, завдав три удари, створив момент для партнерів і став одним із найпомітніших атакувальних гравців "орлів". На 81-й хвилині українець залишив поле.

Трубін, навпаки, отримав найнижчий бал у складі "Бенфіки". Українець пропустив один м’яч після помилки оборони, але через брак моментів здійснив лише один сейв, що вплинуло на оцінку. Він отримав 6,2 від Sofascore та 6,4 від WhoScored.

Нічия залишає "Бенфіку" третьою в турнірній таблиці. "Спортінг" залишився на другій позиції з перевагою в три очки.

