Судаков стал героем дерби Бенфики со Спортингом, получив высокие оценки

Стали известны оценки Судакова и Трубина за дерби со Спортингом
В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью со "Спортингом" (1:1). С первых минут матча главный тренер "орлов" Жозе Моуринью выпустил на поле украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина.
После матча Судаков, забивший гол, был признан одним из лучших игроков, сообщил портал Новини.LIVE.
Оценки украинцев за дерби "Бенфики" со "Спортингом"
Судаков вновь подтвердил статус одного из самых стабильных новичков команды. 23-летний полузащитник забил важный мяч в первом тайме и был признан лучшим футболистом встречи по версии статистических порталов Sofascore (7,5 балла) и WhoScored (7,2 балла).
Кроме гола Георгий активно обострял игру, нанес три удара, создал момент для партнеров и стал одним из самых заметных атакующих игроков "орлов". На 81-й минуте украинец покинул поле.
Трубин, наоборот, получил самый низкий балл в составе "Бенфики". Украинец пропустил один мяч после ошибки обороны, но из-за нехватки моментов совершил лишь один сейв, что повлияло на оценку. Он получил 6,2 от Sofascore и 6,4 от WhoScored.
Ничья оставляет "Бенфику" третьей в турнирной таблице. "Спортинг" остался на второй позиции с преимуществом в три очка.
