Судаков стал героем дерби Бенфики со Спортингом, получив высокие оценки

Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью со "Спортингом" (1:1). С первых минут матча главный тренер "орлов" Жозе Моуринью выпустил на поле украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина.

После матча Судаков, забивший гол, был признан одним из лучших игроков, сообщил портал Новини.LIVE.

Судаков вновь подтвердил статус одного из самых стабильных новичков команды. 23-летний полузащитник забил важный мяч в первом тайме и был признан лучшим футболистом встречи по версии статистических порталов Sofascore (7,5 балла) и WhoScored (7,2 балла).

Кроме гола Георгий активно обострял игру, нанес три удара, создал момент для партнеров и стал одним из самых заметных атакующих игроков "орлов". На 81-й минуте украинец покинул поле.

Трубин, наоборот, получил самый низкий балл в составе "Бенфики". Украинец пропустил один мяч после ошибки обороны, но из-за нехватки моментов совершил лишь один сейв, что повлияло на оценку. Он получил 6,2 от Sofascore и 6,4 от WhoScored.

Ничья оставляет "Бенфику" третьей в турнирной таблице. "Спортинг" остался на второй позиции с преимуществом в три очка.

