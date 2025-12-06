Судаков забив у лісабонському дербі та врятував Бенфіку від поразки

Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

У Лісабоні (Португалія) на "Ештадіу да Луж" пройшло головне дербі для цього міста. "Бенфіка" приймала "Спортінг".

З перших хвилин матчу на поле вийшли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, повідомив портал Новини.LIVE.

Судаков врятував "Бенфіку"

Дербі перетворилося на бій характерів, у якому найпомітнішим у складі "Бенфіки" став Судаков, а Трубін відповідав більше за впевненість.

На старті матчу український голкіпер врятував команду, коли ногою заблокував небезпечний удар у межах штрафного. Але на 12-й хвилині його майстерності не вистачило — та й шансів у нього не було. Барренечеа обрізався біля власних воріт, і Гонсалвеш відкрив рахунок після перехоплення Юльманна.

Пропущений м’яч розбудив господарів, і саме Судаков став тим, хто повернув "Бенфіку" у гру. Українець встиг на підбір після прострілу вздовж воріт і точним ударом із розвороту зрівняв рахунок. Після гола команда Моурінью перехопила контроль та витіснила суперника на власну половину.

У другому таймі "Бенфіка" повністю контролювала м’яч, але не могла перетворити перевагу на моменти. "Спортінг" зосередився на обороні й майже не створював загроз біля воріт Трубіна, який працював більше ногами, ніж у воротах.

Напруга зростала, фолів побільшало, а Престіанні наприкінці матчу отримав вилучення.

"Бенфіка" — "Спортінг" — 1:1

Голи: Судаков, 27 — Гонсалвеш, 12

