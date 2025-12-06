Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гол Судакова дозволив Бенфіці не програти в дербі зі Спортингом

Гол Судакова дозволив Бенфіці не програти в дербі зі Спортингом

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 06:10
Судаков забив у лісабонському дербі та врятував Бенфіку від поразки
Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

У Лісабоні (Португалія) на "Ештадіу да Луж" пройшло головне дербі для цього міста. "Бенфіка" приймала "Спортінг".

З перших хвилин матчу на поле вийшли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Судаков врятував "Бенфіку"

Дербі перетворилося на бій характерів, у якому найпомітнішим у складі "Бенфіки" став Судаков, а Трубін відповідав більше за впевненість.

На старті матчу український голкіпер врятував команду, коли ногою заблокував небезпечний удар у межах штрафного. Але на 12-й хвилині його майстерності не вистачило — та й шансів у нього не було. Барренечеа обрізався біля власних воріт, і Гонсалвеш відкрив рахунок після перехоплення Юльманна.

Пропущений м’яч розбудив господарів, і саме Судаков став тим, хто повернув "Бенфіку" у гру. Українець встиг на підбір після прострілу вздовж воріт і точним ударом із розвороту зрівняв рахунок. Після гола команда Моурінью перехопила контроль та витіснила суперника на власну половину.

У другому таймі "Бенфіка" повністю контролювала м’яч, але не могла перетворити перевагу на моменти. "Спортінг" зосередився на обороні й майже не створював загроз біля воріт Трубіна, який працював більше ногами, ніж у воротах.

Напруга зростала, фолів побільшало, а Престіанні наприкінці матчу отримав вилучення.

"Бенфіка" — "Спортінг" — 1:1

Голи: Судаков, 27 — Гонсалвеш, 12

Нагадаємо, один з легіонерів київського "Динамо" покинув Україну.

Форвард "Роми" Артем Довбик близький до трансферу в інший клуб.

футбол Бенфіка Георгій Судаков українські легіонери (футбол) Спортинг Чемпіонат Португалії з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації