Україна
Гол Судакова позволил Бенфике не проиграть в дерби со Спортингом

Гол Судакова позволил Бенфике не проиграть в дерби со Спортингом

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 06:10
Судаков забил в лиссабонском дерби и спас Бенфику от поражения
Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

В Лиссабоне (Португалия) на "Эштадиу да Луж" прошло главное дерби для этого города. "Бенфика" принимала "Спортинг".

С первых минут матча на поле вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Судаков спас "Бенфику"

Дерби превратилось в бой характеров, в котором самым заметным в составе "Бенфики" стал Судаков, а Трубин отвечал больше за уверенность.

На старте матча украинский голкипер спас команду, когда ногой заблокировал опасный удар в пределах штрафной. Но на 12-й минуте его мастерства не хватило — да и шансов у него не было. Барренечеа обрезался у своих ворот, и Гонсалвеш открыл счет после перехвата Юльманна.

Пропущенный мяч разбудил хозяев, и именно Судаков стал тем, кто вернул "Бенфику" в игру. Украинец успел на подбор после прострела вдоль ворот и точным ударом с разворота сравнял счет. После гола команда Моуринью перехватила контроль и вытеснила соперника на свою половину.

Во втором тайме "Бенфика" полностью контролировала мяч, но не могла превратить преимущество в моменты. "Спортинг" сосредоточился на обороне и почти не создавал угроз у ворот Трубина, который работал больше ногами, чем в воротах.

Напряжение росло, фолов стало больше, а Престианни в конце матча получил удаление.

"Бенфика" — "Спортинг" - 1:1

Голы: Судаков, 27 — Гонсалвеш, 12

Напомним, один из легионеров киевского "Динамо" покинул Украину.

Форвард "Ромы" Артем Довбик близок к трансферу в другой клуб.

футбол Бенфика Георгий Судаков украинские легионеры (футбол) Спортинг Чемпионат Португалии по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
