Судаков забил в лиссабонском дерби и спас Бенфику от поражения

Гол Судакова позволил Бенфике не проиграть в дерби со Спортингом
В Лиссабоне (Португалия) на "Эштадиу да Луж" прошло главное дерби для этого города. "Бенфика" принимала "Спортинг".
С первых минут матча на поле вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, сообщил портал Новини.LIVE.
Судаков спас "Бенфику"
Дерби превратилось в бой характеров, в котором самым заметным в составе "Бенфики" стал Судаков, а Трубин отвечал больше за уверенность.
На старте матча украинский голкипер спас команду, когда ногой заблокировал опасный удар в пределах штрафной. Но на 12-й минуте его мастерства не хватило — да и шансов у него не было. Барренечеа обрезался у своих ворот, и Гонсалвеш открыл счет после перехвата Юльманна.
Пропущенный мяч разбудил хозяев, и именно Судаков стал тем, кто вернул "Бенфику" в игру. Украинец успел на подбор после прострела вдоль ворот и точным ударом с разворота сравнял счет. После гола команда Моуринью перехватила контроль и вытеснила соперника на свою половину.
Во втором тайме "Бенфика" полностью контролировала мяч, но не могла превратить преимущество в моменты. "Спортинг" сосредоточился на обороне и почти не создавал угроз у ворот Трубина, который работал больше ногами, чем в воротах.
Напряжение росло, фолов стало больше, а Престианни в конце матча получил удаление.
"Бенфика" — "Спортинг" - 1:1
Голы: Судаков, 27 — Гонсалвеш, 12
