Главная Спорт Моуринью больше не хочет видеть Судакова в команде

Дата публикации 8 апреля 2026 23:27
Моуринью раскритиковал Судакова после ничьей Бенфики
Георгий Судаков. Фото: Reuters

Украинский полузащитник Георгий Судаков оказался среди игроков, выступлением которых остался недоволен Жозе Моуринью после матча "Бенфики". Тренер резко отреагировал на действия команды после ничьей с "Каса Пией" (1:1).

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Record.

Георгий Судаков в матче за Бенфику
Георгий Судаков. Фото: Reuters

Судаков попал в опалу

По информации португальских медиа, Моуринью был разочарован выступлением нескольких футболистов, среди которых отдельно отметил и Судакова. Украинец вышел на поле на 70-й минуте уже после забитого гола, однако не смог существенно повлиять на игру команды.

Источник отмечает, что тренер ожидал большей активности и эффективности от полузащитника в заключительной части встречи. Судаков получил шанс проявить себя, но не смог изменить ход поединка.

После матча Моуринью публично заявил о разочаровании действиями отдельных игроков и даже допустил, что может пересмотреть их роль в команде. По его словам, у него возникло желание не выпускать некоторых футболистов в следующих матчах.

При этом наставник признал, что эмоциональная реакция после игры могла быть слишком резкой. Он подчеркнул, что клуб должен учитывать интересы команды и ценность игроков даже в случае неудачных выступлений.

Реакция трибун также была неоднозначной. После пропущенного мяча болельщики начали выражать недовольство игрой команды, а в конце матча критика распространилась и на руководство клуба.

Судаков в этом сезоне сыграл за "Бенфику" 36 матчей, забил четыре мяча и отдал пять ассистов. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро.

Бенфика Жозе Моуринью Георгий Судаков
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
