Конопля сменил агента ради трансфера в один из испанских клубов

Ефим Конопля во время тренировки.

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля сделал еще один шаг на пути к смене команды. Футболистом интересуются в Испании. Теперь игрока будет представлять агентство из этой страны.

Конопля не хочет оставаться в "Шахтере" на следующий сезон, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".

Информация о готовящемся переходе Ефима Конопли в другую команду появились в начале сезона 2025/26. Контракт 26-летнего защитника с донецким "Шахтером" истекает будущим летом. Футболист дал понять, что не хочет подписывать новое соглашение.

Ефим Конопля работает с мячом.

Куда может перейти Конопля

Не исключено, что "горнякам" придется бесплатно отпустить игрока сборной Украины. Ефим Конопля уже подписал контракт с испанским агентством, которое поможет ему выбрать для продолжения карьеры один из клубов Ла Лиги.

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля отыграл за "Шахтер" 24 поединка, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Защитником интересуется "Жирона", за которую выступают три игрока сборной Украины, а также "Валенсия" и "Севилья".

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что одноклубником Ильи Забарного в "ПСЖ" может стать еще один российский футболист.

Также Новини.LIVE писали о неожиданной свадьбе форварда киевского "Динамо" Матвея Пономаренко.