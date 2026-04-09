Футболист сборной Украины готовится к переезду в Испанию

Футболист сборной Украины готовится к переезду в Испанию

Дата публикации 9 апреля 2026 18:20
Конопля сменил агента ради трансфера в один из испанских клубов
Ефим Конопля во время тренировки. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля сделал еще один шаг на пути к смене команды. Футболистом интересуются в Испании. Теперь игрока будет представлять агентство из этой страны. 

Конопля не хочет оставаться в "Шахтере" на следующий сезон, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24". 

Информация о готовящемся переходе Ефима Конопли в другую команду появились в начале сезона 2025/26. Контракт 26-летнего защитника с донецким "Шахтером" истекает будущим летом. Футболист дал понять, что не хочет подписывать новое соглашение. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля работает с мячом. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Куда может перейти Конопля 

Не исключено, что "горнякам" придется бесплатно отпустить игрока сборной Украины. Ефим Конопля уже подписал контракт с испанским агентством, которое поможет ему выбрать для продолжения карьеры один из клубов Ла Лиги. 

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля отыграл за "Шахтер" 24 поединка, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Защитником интересуется "Жирона", за которую выступают три игрока сборной Украины, а также "Валенсия" и "Севилья". 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ефим Конопля
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
