Конопля сменил агента ради трансфера в один из испанских клубов

Футболист сборной Украины готовится к переезду в Испанию
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля сделал еще один шаг на пути к смене команды. Футболистом интересуются в Испании. Теперь игрока будет представлять агентство из этой страны.
Конопля не хочет оставаться в "Шахтере" на следующий сезон, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".
Информация о готовящемся переходе Ефима Конопли в другую команду появились в начале сезона 2025/26. Контракт 26-летнего защитника с донецким "Шахтером" истекает будущим летом. Футболист дал понять, что не хочет подписывать новое соглашение.
Куда может перейти Конопля
Не исключено, что "горнякам" придется бесплатно отпустить игрока сборной Украины. Ефим Конопля уже подписал контракт с испанским агентством, которое поможет ему выбрать для продолжения карьеры один из клубов Ла Лиги.
В сезоне 2025/26 Ефим Конопля отыграл за "Шахтер" 24 поединка, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Защитником интересуется "Жирона", за которую выступают три игрока сборной Украины, а также "Валенсия" и "Севилья".
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что одноклубником Ильи Забарного в "ПСЖ" может стать еще один российский футболист.
Также Новини.LIVE писали о неожиданной свадьбе форварда киевского "Динамо" Матвея Пономаренко.
