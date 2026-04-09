Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ахметов порушив обіцянку та вперше з 2014 року відвідав матч Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 22:39
Ахметов вперше з моменту окупації Донецька вживу відвідав матч Шахтаря
Рінат Ахметов. Фото: "Шахтар"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов уперше з 2014 року відвідав матч команди, порушивши власну обіцянку не з’являтися на футболі поза "Донбас Ареною" в Донецьку. Підприємець прибув до Кракова на поєдинок чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Шахтаря".

Ринат Ахметов на матче Шахтер – АЗ, 9 апреля 2026 года
Рінат Ахметов з уболівальниками. Фото: скриншот Футбол 2.0

Ахметов особисто підтримав "Шахтар" вперше за 12 років

Ахметов разом із Даріо Срною та Сергієм Палкіним перебував на трибунах стадіону імені Генрика Реймана, де "гірники" проводять єврокубкові матчі. Його поява стала резонансною — майже 12 років президент клубу не відвідував ігор команди за межами Донецька.

У 2015 році Ахметов публічно заявляв, що відвідуватиме матчі лише після повернення "Шахтаря" на "Донбас Арену" разом зі своїми вболівальниками. Відтоді він дотримувався цієї позиції та не з’являвся на іграх навіть у найважливіші моменти.

Востаннє Ахметов був на матчі "Шахтаря" 2 травня 2014 року. Тоді в Донецьку команда зіграла проти "Маріуполя" — це був один із останніх поєдинків перед початком війни на сході України та вимушеним переїздом клубу.

Читайте також:

Цього разу президент "гірників" вирішив особисто підтримати команду в матчі плей-оф єврокубків, який має важливе значення для клубу. Під час виходу на поле футболісти "Шахтаря" привіталися з Ахметовим.

Варто зазначити, що цього ж дня Ахметов перебував у Бухаресті, де відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу — найтитулованішим тренером в історії клубу. Саме під керівництвом румунського фахівця "Шахтар" виграв Кубок УЄФА у 2009 році.

Перед початком матчу в Кракові пам’ять Луческу також вшанували хвилиною мовчання.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, "ПСЖ" може купита ще одного росіянина. Представники клубу вже відвідали Москву.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що куратор українського судівства  Нікола Ріццолі дав оцінку роботі арбітра, який незарахував гол Матвія Пономаренка у ворота "Карпат".

Ваша пробная версия Premium закончилась

Рінат Ахметов ФК Шахтар Ліга Конференцій
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації