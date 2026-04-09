Ахметов вперше з моменту окупації Донецька вживу відвідав матч Шахтаря

Рінат Ахметов. Фото: "Шахтар"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов уперше з 2014 року відвідав матч команди, порушивши власну обіцянку не з’являтися на футболі поза "Донбас Ареною" в Донецьку. Підприємець прибув до Кракова на поєдинок чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ.

Рінат Ахметов з уболівальниками. Фото: скриншот Футбол 2.0

Ахметов разом із Даріо Срною та Сергієм Палкіним перебував на трибунах стадіону імені Генрика Реймана, де "гірники" проводять єврокубкові матчі. Його поява стала резонансною — майже 12 років президент клубу не відвідував ігор команди за межами Донецька.

У 2015 році Ахметов публічно заявляв, що відвідуватиме матчі лише після повернення "Шахтаря" на "Донбас Арену" разом зі своїми вболівальниками. Відтоді він дотримувався цієї позиції та не з’являвся на іграх навіть у найважливіші моменти.

Востаннє Ахметов був на матчі "Шахтаря" 2 травня 2014 року. Тоді в Донецьку команда зіграла проти "Маріуполя" — це був один із останніх поєдинків перед початком війни на сході України та вимушеним переїздом клубу.

Цього разу президент "гірників" вирішив особисто підтримати команду в матчі плей-оф єврокубків, який має важливе значення для клубу. Під час виходу на поле футболісти "Шахтаря" привіталися з Ахметовим.

Варто зазначити, що цього ж дня Ахметов перебував у Бухаресті, де відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу — найтитулованішим тренером в історії клубу. Саме під керівництвом румунського фахівця "Шахтар" виграв Кубок УЄФА у 2009 році.

Перед початком матчу в Кракові пам’ять Луческу також вшанували хвилиною мовчання.

