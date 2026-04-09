Ахметов впервые с момента оккупации Донецка вживую посетил матч Шахтера

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов впервые с 2014 года посетил матч команды, нарушив собственное обещание не появляться на футболе вне "Донбасс Арены" в Донецке. Предприниматель прибыл в Краков на поединок четвертьфинала Лиги конференций против АЗ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

Ахметов лично поддержал "Шахтер" впервые за 12 лет

Ахметов вместе с Дарио Срной и Сергеем Палкиным находился на трибунах стадиона имени Генрика Реймана, где "горняки" проводят еврокубковые матчи. Его появление стало резонансным - почти 12 лет президент клуба не посещал игр команды за пределами Донецка.

В 2015 году Ахметов публично заявлял, что будет посещать матчи только после возвращения "Шахтера" на "Донбасс Арену" вместе со своими болельщиками. С тех пор он придерживался этой позиции и не появлялся на играх даже в самые важные моменты.

Последний раз Ахметов был на матче "Шахтера" 2 мая 2014 года. Тогда в Донецке команда сыграла против "Мариуполя" — это был один из последних поединков перед началом войны на востоке Украины и вынужденным переездом клуба.

На этот раз президент "горняков" решил лично поддержать команду в матче плей-офф еврокубков, который имеет важное значение для клуба. Во время выхода на поле футболисты "Шахтера" поздоровались с Ахметовым.

Стоит отметить, что в этот же день Ахметов находился в Бухаресте, где посетил церемонию прощания с Мирчей Луческу — самым титулованным тренером в истории клуба. Именно под руководством румынского специалиста "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.

Перед началом матча в Кракове память Луческу также почтили минутой молчания.

