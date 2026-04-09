Ахметов нарушил обещание и впервые с 2014 года посетил матч Шахтера

Дата публикации 9 апреля 2026 22:39
Ахметов впервые с момента оккупации Донецка вживую посетил матч Шахтера
Ринат Ахметов. Фото: "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов впервые с 2014 года посетил матч команды, нарушив собственное обещание не появляться на футболе вне "Донбасс Арены" в Донецке. Предприниматель прибыл в Краков на поединок четвертьфинала Лиги конференций против АЗ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

Ринат Ахметов на матче Шахтер – АЗ, 9 апреля 2026 года
Ринат Ахметов с болельщиками. Фото: скриншот Футбол 2.0

Ахметов лично поддержал "Шахтер" впервые за 12 лет

Ахметов вместе с Дарио Срной и Сергеем Палкиным находился на трибунах стадиона имени Генрика Реймана, где "горняки" проводят еврокубковые матчи. Его появление стало резонансным - почти 12 лет президент клуба не посещал игр команды за пределами Донецка.

В 2015 году Ахметов публично заявлял, что будет посещать матчи только после возвращения "Шахтера" на "Донбасс Арену" вместе со своими болельщиками. С тех пор он придерживался этой позиции и не появлялся на играх даже в самые важные моменты.

Последний раз Ахметов был на матче "Шахтера" 2 мая 2014 года. Тогда в Донецке команда сыграла против "Мариуполя" — это был один из последних поединков перед началом войны на востоке Украины и вынужденным переездом клуба.

Читайте также:

На этот раз президент "горняков" решил лично поддержать команду в матче плей-офф еврокубков, который имеет важное значение для клуба. Во время выхода на поле футболисты "Шахтера" поздоровались с Ахметовым.

Стоит отметить, что в этот же день Ахметов находился в Бухаресте, где посетил церемонию прощания с Мирчей Луческу — самым титулованным тренером в истории клуба. Именно под руководством румынского специалиста "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.

Перед началом матча в Кракове память Луческу также почтили минутой молчания.

Как сообщал портал Новини.LIVE, "ПСЖ" может купить еще одного россиянина. Представители клуба уже посетили Москву.

Также портал Новини.LIVE сообщил, что куратор украинского судейства Никола Риццоли дал оценку работе арбитра, который незасчитал гол Матвея Пономаренко в ворота "Карпат".

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
